88歲周遊怒了！出席民視首映「未受邀上台致詞」氣炸：不知道去幹嘛

記者宋亭誼／台北報導

周遊指控民視不尊重她。（圖／記者趙浩雲攝影）

88歲資深藝人周遊（阿姑），向來是導演兒子馮凱的最強後援，經常在公開場合替兒子執導的作品宣傳。怎料，如今傳出民視邀請周遊參加《豆腐媽媽》首映記者會，卻沒讓周遊上台致詞，讓她感到不被尊重，「不知道去幹嘛，如果我上去的話，這作品可以加很多分數。」

馮凱近期執導的新作討論度居高不下。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據《壹蘋新聞網》報導，周遊此前受邀出席民視首映活動，卻未被安排發言，讓她感到被忽視，坦言對民視心中有疙瘩。儘管如此，周遊仍對馮凱執導的新作給予高度肯定，甚至再度放話若是收視破5，要送兒子500萬。

近來劇情聚焦在萬家大媳婦陳仙梅因家庭資源問題和夫家起衝突，甚至大鬧要「分家」，周遊對此頗有感觸，坦言陳仙梅詮釋的角色和自家大媳婦擁有不少相似之處。周遊分享，她和媳婦過去也不對盤，某次婆媳兩人爆發口角時，她話還沒說完，媳婦便轉身準備離開，夾在中間的兒子立刻追上前大喊：「媽媽在講話，怎麼可以走掉？」不過經過多年相處，婆媳間早已找到平衡。至於周遊對民視提出的指控，民視目前尚無回應。

