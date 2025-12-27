88歲周遊愛吃腸逼么兒去賣！承諾長子馮凱完成這件事「我給500萬」
【緯來新聞網】「阿姑」周遊、李朝永夫婦今早（27日）出席辦在花博公園的「獅子會嘉年華」，透露平時很喜歡吃香腸，這回指派小兒子擺攤賣烤香腸，「我們這個香腸，絕對好吃」！談起近日北捷恐怖攻擊，阿姑很惆悵，尤其見到嫌犯張文父母出面、跪下，不禁納悶：「家裡人都對他很好，為什麼他還會（犯罪）？」
周遊（右）、李朝永招呼客人，兒子（中）負責烤。（圖／娛樂中心攝）
88歲周遊總是活力滿滿，今起了大早現身「獅子會嘉年華」，穿著鮮艷橘色針織上衣搭配黑褲，相較於平時略顯樸素，但還是讓不少歐巴桑停下腳步、闖進訪問現場，只為了與她合影一張，依舊是超級人氣王。
她在自家的攤位拿起香腸招呼客人，靈活地玩起十八骰子。話鋒一轉，她分享前幾天大兒子馮凱在民視執導新八點檔《豆腐媽媽》「我都哭了，她真的有聽我的話」，尤其近期發生北捷台北車站、中山商圈砍人事件，「更鼓勵阿凱，要最好溫馨的戲」。
周遊（左）和李朝永相親相愛。（圖／娛樂中心攝）
看著社會動盪，周遊很感慨，透露平時就常提醒兒子要多做有意義、優質的戲，期許能讓台灣社會、電視產業發展地更好。李朝永則認為：「兒子長大以後不在身邊，出去做什麼都不知道，還匯錢2次那麼大筆錢。當父母真的很為難，兒子長大了，這中間的變化太大，（父母）對兒子一定是正確，兒子走歪路、犯下大錯，社會也有責任。」
《豆腐媽媽》不少角色、劇情隱約描述馮凱與父母的故事，以往老媽給意見都不愛聽，這次卻願意採納，周遊看了感動又開心，直接祭出大支票：「阿凱這部戲把收視率拉起來，收視率破5，我個人再給他500萬元。」此外，他們一大家人農曆春節將去泰國渡假，花費估計至少百萬元。
周遊（左）拿著香腸賣力招攬生意。（圖／娛樂中心攝）
