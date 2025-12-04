88歲周遊日本走秀！被拱合辦選美大賽

全球夫人比賽會場上宣昶有（左起）、張雅涵、主辦單位田丸樹博社長、李雅楹、周遊、李朝永合影。（周遊提供）

88歲的周遊（阿姑）與導演老公李朝永及企業界友人宣昶有夫婦應邀赴日本東京，參加3日舉行的2025日本全球夫人大賽，阿姑並應邀上台走秀。她賽前特別指導參選美女們要對自己有信心、將自己的專長發揮到最大的極限，一定會有意想不到的表現，為她們加油打氣！參賽者也以熱烈掌聲感謝台灣國寶周遊的鼓勵。

阿姑參加這場2025全球夫人大賽，日本的文化藝能界也問她是否能夠合辦這種選美大賽，阿姑表示，如果要她辦選美大會，也是另一種的挑戰，她這輩子就喜歡挑戰再挑戰，絕不服輸。

全球夫人比賽會場上主辦單位田丸樹博社長（左起）、李雅楹、周遊、李朝永合影。（周遊提供）

不過阿姑也表示，如果她要辦選美大會絕對是一種創新表現的選美，不光是外在美、更重要的是內在美與參賽者的藝能表現，能發揮人性的光輝，更能促進全球文化、藝術、和平交流的境界！一旁的宣捷幹細胞的董事長宣昶有聽到後拍手叫好，表示絕對支持阿姑，也認為周遊超靈敏的頭腦與超強的人際關係，絕對能帶動台灣的文化與全球結合，選美也是文化藝術交流的最好管道。

