88歲周遊痛心北捷凶嫌父母下跪 李朝永嘆社會有責

周遊（阿姑）、李朝永27日出席國際獅子會300A-2區2025-2026年度「GST八大志業公益嘉年華」園遊會，她心痛近期北捷發生隨機殺人案，「小朋友都不做好事，我真的看了好難過。」鼓勵正在執導民視8點檔《豆腐媽媽》的兒子馮凱能藉由戲教化人心，「我說戲裡頭千萬不要有壞人，最好做家庭溫馨、互相鼓勵的劇情。」

周遊關注兒子馮凱新戲，一邊看戲一邊哭，欣慰兒子有聽進自己的意見，有融入「母代父職」自身經驗，她更霸氣表示，收視率飆高拿500萬給兒子，把財產都給他。

李朝永也感嘆，北捷隨機殺人犯父母道歉下跪這一幕，「其實父母也是很為難，因為兒子長大了，那麼久都不在身邊，這中間的變化太大了。父母對兒子的心永遠都是正確的，可是兒子走歪路了，放下這樣大錯，社會也有責任。」

周遊長期投入公益活動，27日號召兒子、媳婦擺攤賣香腸，還擺設「碗公骰子」互動，擲骰子「十八啦～」超有架勢，88歲的她活力十足，預計明年主辦選美大賽，農曆過年時準備一家10口到泰國遊玩，豪氣百萬旅費全買單。

