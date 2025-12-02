88歲周遊「出國比賽」了！勇登「全球夫人」舞台

娛樂中心／于士宸報導

台灣知名演員、電視劇製作人周遊（阿姑）今年（2025）8月迎來88歲大壽，依舊精神奕奕、行程滿檔。周遊昨日（1）透露，將在企業界友人宣昶有夫婦的陪同下，受邀前往日本東京，出席2025日本全球夫人大賽，並將登上舞台走秀，讓她感到既驚喜又榮耀。





88歲周遊「行程滿檔」要出國比賽！攜手2人勇登「全球夫人」舞台

周遊將在企業界友人宣昶有夫婦的陪同下，受邀前往日本東京，出席2025日本全球夫人大賽。（圖／翻攝自周遊臉書）









根據《中時新聞網》報導，阿姑分享，這次邀請相當正式且隆重，主辦單位田丸樹博社長不僅親自率團來台，還特地帶著日本藝人中島史惠（Fumie Nakajima） 一同前來，面對面向她遞上邀請。全球夫人大賽預定在3日在日本東京「Sakura Hall」登場，而阿姑也於今日（2）一早啟程飛往日本，準備代表台灣站上國際舞台。消息傳出後，日本當地的友人圈、社團成員，以及文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍都紛紛送上祝福，甚至提前號召大家一起到場支持。而根據《ETtoday新聞雲》報導，周遊也興奮地表示，能參加活動讓她感到十分幸運，也希望藉由登台的機會，向世界展現台灣女性的自信、美麗與文化魅力。

廣告 廣告





88歲周遊「行程滿檔」要出國比賽！攜手2人勇登「全球夫人」舞台

周遊（左）與導演老公李朝永（右）結婚超過40個年頭，依舊甜蜜。（圖／翻攝畫面）





事實上，阿姑與導演老公李朝永結婚超過40個年頭，過去曾因李朝永爆出外遇而陷入婚變風暴，但阿姑選擇給彼此再一次機會，坦然面對並走過艱難時期。如今能在高齡88歲受邀踏上全球夫人大賽的舞台，對阿姑而言既是肯定，也是她再次以行動證明，無論人生歷經多少風雨，都能以優雅姿態重新站上舞台的機會。

原文出處：88歲周遊「行程滿檔」要出國比賽！攜手2人勇登「全球夫人」舞台

更多民視新聞報導

高國豪3兄弟上演「街頭鬥毆」！高國強：真的丟臉

白營爆退黨潮謝立功搬「溫度論」情勒？他喊：早就0度

香港大火全怪「竹子」？苦苓揪「5 項疑點」酸港府

