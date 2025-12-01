88歲噁男闖60歲婦住家…親留「想要妳的陰毛」紙條！追查驚見「是性騷擾老慣犯」

日本一名88歲老翁性騷擾60歲婦女。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

88歲噁男連60歲婦女也不放過！日本兵庫洲本市11月21日發生一起離譜的跟蹤性騷擾事件，一名高齡88歲的男子闖入一名60歲婦女的住處後，還留下含有性騷擾字眼的紙條，最終依違反《跟蹤騷擾防止法》遭逮捕，而警方追查後，更發現這名老翁竟是性騷擾慣犯。

88歲男子闖入住家被捕！無視禁止令噁心表白

根據神戶新聞等日媒報導，這起事件發生在11月21日，日本兵庫洲本市一名88歲的無業男子闖入一名60歲婦女的住處，並將裝有字條的紙袋放在屋內。婦女發現紙袋後打開一看，發現裡頭字條中包含「想要妳的陰毛」等不雅與性騷擾言語，嚇得她趕緊報警求助。

廣告 廣告

兵庫縣警察人身安全對策課與洲本警署獲報後立即展開調查，成功鎖定嫌犯後，於22日依涉嫌擅闖民宅、違反《跟蹤騷擾防止法》逮捕這名男子。更離譜的是，警方進一步追查後，發現這並非是男子首次犯案，只見該男子早在今（2025）年4月就曾被兵庫縣警察本部長裁處延長對2名被害人的「禁止尾隨等行為」命令1年，也在去（2024）年因跟蹤同一婦女被查獲後發布禁止命令。

不過，男子對禁止令根本不以為意，不僅在禁止令效期內再次違規，更對警方坦承他是因對該婦女抱有好感，才會擅自前往其住處並闖入屋內、留下紙條，但他否認具有怨恨等犯罪動機，主張自己並無跟蹤騷擾的犯意。警方目前仍在調查男子反覆犯行的經過與動機。

26歲陸上自衛隊員闖入老翁住處！醒後辯：什麼都記不得

無獨有偶的是，北海道釧路町11月30日上午10時30分許也發生一起男子擅闖民宅事件，釧路町光和3丁目一處住宅內有一名88歲的獨居老翁，而他的女兒每日都會前往該處探視父親。怎料女兒這天上門後，竟發現家中有名陌生男子躺在客廳睡覺，嚇得她立即報警。

警方獲報後立即趕往現場，發現這名男子蓋著毛毯在客廳睡覺，當場將其逮捕歸案，經酒測後，發現男子酒精濃度為0.63毫克，事後確認這名男子的身份為26歲的陸上自衛隊自衛官田中利樹。田中在警訊中坦承犯行，但並不記得事發經過：「前一天晚上與職場前輩在末廣町喝酒，後來為了回家就搭了計程車，但下車後的事情完全不記得了」。

警方指出，田中是從未上鎖的玄關門進入受害者住宅，並未與屋內的老翁碰面，也沒有施暴或搜尋屋內物品的痕跡，全案始末仍待調查釐清。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

噁爆！買牛仔褲竟附「泛黃原味內褲」 小心蝦皮「這地區」賣家

大馬健身房藏「男男多人基地」...這理由讓外國人也慕名朝聖 201人遭逮下場曝光

貴婦百貨聖誕佈景「開展首日就失控」！裝飾道具遭連根拔起、民眾無視告示攀爬