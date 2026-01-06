88歲婦卡公車頭車底 目擊者急用千斤頂救人

南投縣 / 綜合報導

南投草屯發生驚悚車禍意外，一名88歲婦人騎機車，在路口轉彎時，被一輛直行的客運公車撞上，撞擊當下，婦人連人帶車卡在車頭，往前推行了5公尺，婦人雙腿骨折，但意識清楚，她看見自己被夾住，不斷大叫拍打車頭，提醒司機撞到人了，這一幕也嚇壞路過民眾，有店家試圖用小型千斤頂抬高車頭，但客運實在太重，幸好119及時到場，把婦人救出。

騎機車的婦人，從路口出來，疑似沒注意路況就直接左轉，這時一輛直行公車，似乎也沒發現婦人騎車轉彎，直接撞了上去，砰，撞擊當下，婦人連人帶機車卡在客運車頭，往前推了5公尺。

廣告 廣告

騎機車婦人：「啊，撞到人了，快報警喔。」撞擊的轟然巨響，嚇壞路過民眾，婦人意識清楚，因為疼痛，不斷拍打車頭大叫，提醒司機撞到人了。

目擊民眾：「那個歐巴桑在那邊呻吟，看起來很痛苦，當然嚇到了。」大家紛紛上前查看，並打電話報警，一旁店家也推來千斤頂，試圖撐起客運車頭救人。

熱心店家：「想撐高，但我的千斤頂不夠力，因為車太大了。」消防隊員：「抬起了，抬起了，再來。」消防隊到場，用充氣式千斤頂和撐開器抬高車頭，把婦人拉出，婦人雙腿骨折，被緊急送醫。

消防隊員：「好，可以了，來，人出來了。」草屯消防分隊長金可瀚：「腳就是夾在保桿跟機車的中間。」碧興消防分隊員張凱閔：「救援過程中，有任何的晃動，她都是非常清楚，所以會比較恐懼，過程中我們一直不斷安撫她。」

車禍發生在南投草屯中正路一處加油站前，據了解，這處路口沒有紅綠燈，88歲李姓婦人，從加油站出來之後，疑似沒有注意車況，直接轉彎切進對向車道，公車駕駛猛按喇叭緊急剎車，但還是來不及撞上，警方調查，雙方都沒有酒駕，也都正常持有駕照，詳細事發經過和肇事原因，警方還要釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

搭車投百元鈔卡洞 婦轉手塞口袋 公車業：恐涉詐欺罪

公館圓環公車疑搶快闖紅燈擦撞機車 業者：將加強教育

補習班清潔婦騎單車返家遭捲公車底 家屬認屍淚崩

