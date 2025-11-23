88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛

日本一名88歲的老翁，21日闖入一名60歲女性的家中，並留下一張寫有「想要你的陰毛」等不堪入目字眼的字條。（示意圖，與本案無關／pexels）





日本一名88歲的老翁，21日闖入一名60歲女性的家中，並留下一張寫有「想要你的陰毛」等不堪入目字眼的字條，遭到警方逮捕後還辯稱沒有犯意，而事實上他早已是累犯。

據《關西電視台》報導，一名居住在兵庫洲本市的88歲老翁，21日闖進60歲女性的家中，並留下一個袋子，裡頭放了一張署名給該女性的紙條，內容寫著「想要你的陰毛」等語。

警方指出，老翁聲稱對該名女性抱有好感，承認侵入住宅、放紙條、打電話給對方等行徑，強調並非出於恨意等原因，不認為這是跟蹤騷擾。不過警方查出，老翁去（2024）年就對同一名女性做出跟騷行為遭到檢舉，當時警方對其發出「禁止命令」，沒想到他於禁令期間再度犯案，遭到逮捕。

