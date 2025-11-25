88歲翁在宮廟突爆炸亡！疑綁鞭炮輕生 命理師曝「3大恐怖後果」

實習編輯藍子瑄／基隆報導

楊登嵙表示，在寺廟內輕生不僅對自身造成極大傷害，從民俗角度而言，更被視為褻瀆聖地，後果相當嚴重。（圖／資料庫）

基隆市調和街的萬安堂23日上午發生一起意外，88歲湯姓老翁在宮廟內突起火並引發爆炸，造成臟器外露等重傷，送醫後仍宣告不治。對此，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在寺廟內輕生不僅對自身造成極大傷害，從民俗角度更被視為褻瀆聖地，後果相當嚴重。

根據監視器畫面顯示，湯姓老翁上午8時許獨自進入宮廟參拜，過程中一旁民眾正在泡茶聊天，一名路人也曾從他身旁經過，現場一切看似正常。沒多久老翁身上突然冒出濃煙，緊接著爆裂物瞬間引爆，他整個人向後倒下，嚇壞現場民眾，廟方立即通報救護人員到場處理。

警方調查後發現，老翁日前曾分兩次到金紙店購買鞭炮，當天疑似將爆裂物綁在腹部並於參拜後點燃。目前尚未得知他購買鞭炮的原因及引爆動機。據了解，湯姓老翁為基隆在地老漁民，4年前因高齡退休後便未再從事漁業，平時獨居，鄰里表示他生活並無明顯異常。

對此，楊登嵙老師表示，於寺廟內選擇輕生不僅對自身造成極大傷害，也涉及宗教與心理層面的沈重負擔。他以民俗角度說明，傳統觀念認為「身體髮膚受之父母，不可毀傷」，輕生被視為罪責重大；此外，民俗中也有說法指，輕生者將在陰間反覆承受相同痛苦，而在寺廟這類被視為聖地的場所輕生，更被認為是褻瀆神明、罪責加重。

楊登嵙呼籲，生命無可取代，若面臨壓力或情緒困擾，應儘早尋求家人、朋友、社福或醫療體系協助，而非以傷害自身的方式面對問題。他也提醒社會大眾留意身邊獨居或情緒低落者，及早提供協助，避免遺憾發生。

