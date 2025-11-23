88歲翁天公爐前點鞭炮臟器外露亡 居民洩近期異狀：一天來廟裡10多次

社會中心／林昀萱報導

88歲老翁在天公爐前點燃鞭炮重傷亡。（圖／翻攝畫面）

基隆市調和街一處宮廟，23日上午8時許傳出爆炸聲響，一名88歲湯姓退休漁翁將連珠鞭炮藏在夾克內，站在天公爐前點燃引爆，當場後仰倒地、腹部臟器外露身亡。據悉，老翁平日常騎車到這間宮廟泡茶聊天，當地住戶也揭露他近期異常舉動。

23日上午，湯姓老翁來到宮廟天公爐前，只見他手在夾克內掏弄、下秒濃煙外竄，好幾聲巨響伴隨火光，湯翁瞬間被噴飛仰躺在地，腹部出現約40公分爆裂傷，臟器外露倒臥血泊中。雖然被緊急送往長庚醫院，仍回天乏術身亡。原先傳出死者有漁民身份，因此會自製簡易炸藥，不過鑑識結果出爐，判定為「純連珠鞭炮爆炸」，沒有加工做成爆裂物。警方調查老翁近日足跡，也證實他曾兩度前往商店買鞭炮，一次買連珠炮，另一次買6枚裝煙火。

廣告 廣告

據悉，老翁過去以捕魚維生，年邁後無力出海在幾年前將舢舨賣了，行動不便、未婚獨居的他，常常會到事發宮廟和其他人泡茶聊天。據。《TVBS新聞網》報導，老翁姪子接獲他死訊相當驚訝，指出其生活並無異常。不過，《聯合新聞網》報導，當地住戶懷疑老翁近日生活出現狀況作息全亂，一天到廟中十多次，甚至半夜也會騎著車前來，但每次都坐一下就走。老翁點燃鞭炮真實原因有待警方進一步釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

「9張中大獎發票」沒人領！他7-11花102元中千萬 消費明細地點一次看

獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」 拿遺產金援妹妹告酸民

中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉

小瑋曬「館長要給2千萬」證據 全場看傻酸爆：開始相信館長清白了

