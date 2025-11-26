88歲翁寺廟內點燃鞭炮爆炸亡 命理專家揭三大恐怖後果

寺廟（示意圖／楊登嵙提供）

23日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，一名88歲湯姓老翁當時疑似在身上綁爆裂物，引爆後自燃，導致湯男臟器外露，緊急送往醫院急救仍宣告不治。

現場目擊民眾指出，當時老翁是在身上綁了鞭炮後點燃的。根據監視器畫面顯示，老翁一開始到香爐前拜拜，一旁的民眾坐著泡茶聊天，中間老翁也有轉過來，疑似在聽民眾對話，也有人從老翁身旁走過，都沒發生什麼異狀，不過隨後老翁身上突然冒煙，等眾人意識到時，爆裂物已經爆炸，老翁整個人往後倒，嚇壞所有人。

據調查，老翁日前分兩批前去金紙店買鞭炮，不明原因在宮廟參拜後，竟將藏在腹部的鞭炮點燃釀成重傷，直接倒臥血泊。湯姓老翁是老漁民，不過因為年紀大了，船在4年前就賣掉了，賣掉後沒有做其他的工作。老翁平時獨居，生活日常都沒有異常。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，在寺廟輕生的後果：

一、身體髮膚受之父母不可毀傷，輕生的罪很重，要下地獄。

二、每日要重複輕生的狀況，相當可怕！

三、寺廟聖地輕生，褻瀆神明，重罪難逃，要下地獄。希望大家珍惜生命，不可輕生。

寺廟內會舉行誦經活動（示意圖／楊登嵙提供）

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

