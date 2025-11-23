88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。
警方調閱監視器發現，湯翁疑似在身上綁了炸彈，前往廟內參拜後，點燃胸口引信，炸彈被引爆後，老翁當場倒地，現場留下一灘血跡，身上的萬元現金也隨之噴出。
救護人員到場後，立刻檢視其傷勢，發現老翁臟器外露，傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，現仍未脫離險境。
據悉，老翁是資深漁民，10多年前退休後，已將漁船售出，近幾年都是獨居家中，周邊仍有親友關心，但因其早年曾經會製作土製炸彈炸魚，所以此次疑似製作好炸彈後，點燃引爆，原因仍待釐清。
老翁姪子表示，每天都會跟湯翁碰面，但都沒有發現任何異常狀況，他也常到廟裡跟周遭鄰居泡茶聊天，不知道為什麼會發生這樣的情形。
警方目前已調閱周邊監視器，並詢問鄰居及經常接觸的親屬，釐清湯翁引爆炸彈的原因。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
