88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。
警方調閱監視器發現，湯翁事先就在身上綁了自製的爆裂物，騎著機車前往廟內參拜後，點燃胸口引信，轟的一聲，當場倒地，現場留下一灘血跡，身上的萬元現金也隨之噴出。
救護人員到場，立刻檢視其傷勢，發現老翁臟器外露，傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，下午1時19分，不治身亡。
據悉，老翁是資深漁民，10多年前退休後，已將漁船售出，近幾年都是獨居家中，周邊仍有親友關心，但因其早年曾經會製作土製爆裂物炸魚，所以懷疑他事先製作好爆裂物後，點燃引爆。
老翁姪子表示，每天都會跟湯翁碰面，但都沒有發現任何異常狀況，他也常到廟裡跟周遭鄰居泡茶聊天，不知道為什麼會發生這樣的情形。
警方調查，此次爆炸威力猛烈，爆炸時直接將老翁炸飛倒地，有民眾目擊湯翁曾兩次在附近的香鋪內購買連珠型的鞭炮，不排除他將數個鞭炮綑綁在一起，或進行簡易改裝，一次引爆大量火藥，造成強大衝擊力；目前已調閱周邊監視器，並詢問鄰居及經常接觸的親屬，未尋獲相關遺書，湯翁引爆爆裂物的原因仍待釐清。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
更多自由時報報導
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
侯友宜表揚嬰幼兒照顧人員 感謝及肯定付出 (圖)
新北市長侯友宜（前左5）23日表揚新北市嬰幼兒照顧人員255人及177家托嬰機構，感謝及肯定其付出，以愛為名、以心為本照顧小朋友成長與茁壯。中央社 ・ 1 小時前
回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念 (圖)
新北市長侯友宜（左2）23日針對媒體詢及藍白合議題時表示，所有的合作一定要有共同的理念，參選人更要務實地去耕耘新北市。中央社 ・ 1 小時前
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動EBC東森娛樂 ・ 1 天前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 21 小時前
彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海 海巡救回命危急救中
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。中央社 ・ 51 分鐘前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 16 小時前
林映唯婚禮披白紗絕美完婚 老公甜蜜承諾：願當永遠ATM
【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，兩人隨後飛往充滿浪漫氣緯來新聞網 ・ 1 天前
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
不只1人受害！男騙「車反鎖.無法維修」 借錢後人蒸發
台中市 / 綜合報導 台中有民眾投訴遇到假借錢真詐騙事件，有店家說詐騙男子，當時表現出神情緊張滿頭大汗的樣子，說他車子反鎖，重要物品都在車裡，向店家開口借錢，還主動留下自己電話、車牌、身分證等相關資料，取得店家信任，沒想到借了錢後人就消失，店家報警才知道，他留的都是假資料，因此PO上網提醒民眾注意，結果釣出不少店家都遇過同樣詐騙手法，男子疑似不是第一次犯案。穿著帽T帶著口罩男子，先是在店門口徘迴，觀察店家，沒多久神情緊張，走進店內，說自己遇到的緊急狀況，需要幫助，男子VS.店家說：「打擾，抱歉，對不起對不起。」21日在台中北屯碰到這名男子，說自己車子被反鎖，手機和重要物品都在裡面，先向店家詢問是否有車廠維修，再假裝通通都問過無法處理，問店家能不能借一千塊，讓他搭計程車回苗栗住處。店家信了還加碼借了2千塊，沒想到這名男子，借了錢馬上消失，店家將男子借錢手法PO上網，沒想到受害店家的店家，不只他一人，其他受害店家說：「對，就是這個人，一模一樣，一模一樣，對很匆忙，拜託你幫我一個忙，我的車子壞掉了。」受害的店家，有披薩店、水產店，店家說從半年前開始，這名男子就出現在台中北屯一帶，專挑晚上店家準備關門，劇本一樣都是車被反鎖，會主動留下自己的姓名電話，車牌身分證，來取得店家信任，其他受害店家說：「最後發現他留的各項資料，比如說身分證字號跟他的姓名就已經對不上。」這名男子以同樣手法詐騙店家，雖然金額都不大，但濫用別人愛心已經違法，警方說將會傳喚，男子到案說明釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 10 小時前
吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷自由時報 ・ 1 小時前
日本仙台市長訪台南 黃偉哲盼友誼傳承至下一世代
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市與日本仙台市締結友誼市即將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議長野田讓今天到台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲感謝仙台市用心經營交流，盼兩市友誼傳承至下一世代。中央社 ・ 1 小時前
66歲銀霞抗癌曝近況憶李小飛 自認口才不好仍受邀當主持人
資深玉女、甄珍的胞妹銀霞過去以一首〈蘭花草〉走紅，近年她傳出醫療糾紛並發現罹患卵巢癌，她過去搭檔資深武打小生李小飛今年6月因肝癌病逝，享壽76歲。銀霞最近在臉書曬出李小飛等人的舊照，回憶過去和不少帥氣男演員合作，如今想問候他們都不知道人在何方。中時新聞網 ・ 1 小時前
國1新竹段小貨車輪胎脫落釀「4車連環撞」 64歲大貨車司機受困OHCA不治
新竹市消防局於21日14時56分接獲報案，指出國道1號南下107.3公里處發生4車追撞事故，疑似有人受困。消防人員在15時1分抵達現場，發現由王姓男子（58年次）駕駛的小貨車疑似機件故障，左後輪整個脫落彈飛，後方遊覽車閃避不及直接遭砸中。後方緊跟的營業大貨車與自用大貨車亦...CTWANT ・ 1 天前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀
今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，對此感到相當意外。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍
踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救
基隆市調和街一間宮廟，今（23）早有老翁在拜拜後，疑似自行點燃身上的爆裂物引爆，老翁腹部受傷嚴重，臟器外露，廟方人員趕緊報警。目前已送醫搶救中，確切案發原因由警方調查中。公視新聞網 ・ 2 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 1 天前
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前