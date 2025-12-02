88歲老婦外出失聯！拖鞋飄浮水面上 家屬見遺體崩潰

高雄88歲婦人遺體被發現在排水溝內。（示意圖／翻攝自pixabay）





家裡有長輩的民眾，最擔心的就是長輩獨自外出時的安全問題。今日高雄市美濃區傳出一樁令人遺憾的失蹤意外。一名88歲的老婦人獨自外出後遲遲沒有返家，焦急的家屬報警求助。在警消人員展開搜尋後，雖然循線找到了婦人的蹤跡，但找到的卻是冰冷的遺體。家屬接獲噩耗後，當場悲痛欲絕。

據了解，這名88歲的老婦人在今日獨自外出後便與家人失聯。家屬從白天等到天色已晚，遲遲等不到人影，心中焦急萬分，深怕老人家發生意外，於是立即報警請求協助搜尋。

警方受理案件後，隨即展開擴大搜尋行動。有員警在經過某處排水溝時，驚見水面上漂浮著疑似婦人穿著的拖鞋。由於擔心老婦人可能已不幸發生意外，警方立即通報消防人員加入搜救行列，希望能搶在黃金時間找到婦人。

然而，不幸的消息稍早傳出。經消防人員搜尋，已在該排水溝內尋獲婦人，但婦人已成為一具冰冷的遺體。家屬得知噩耗後，情緒當場崩潰痛哭，悲痛地完成認屍程序。

警方已調閱相關資料，並由鑑識人員初步勘查現場。根據目前掌握的資訊，已初步排除外力介入的可能性，相關採證作業也已經完成。後續，全案將報請檢察官進行相驗，以進一步釐清老婦人的確切死亡原因。

