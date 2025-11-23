88歲老癡漢闖60歲大媽住宅！留字條喊：想要妳的毛

國際中心／周孟漢報導



噁男無所不在，甚至已經連年過半百的老婦人也不放過！1位高齡88位的老翁在21日突然闖進1名60歲的老婦人家中，並在內留下一張紙條，寫下「想要妳下面的毛」，並署名該名婦人，嚇得她趕緊報警，之後這名老翁竟還被抓包是名累犯，最終下場也曝光。









88歲老癡漢「管不住小頭」闖60歲大媽住宅！親留字條喊：想要妳下面的毛

88歲老翁闖進60歲的被害婦人家中。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





根據《關西電視台》，事件發生在日本兵庫洲本市，這名88歲老翁在本月（11月）21日闖進60歲的被害婦人家中，並在內放下一個袋子，裡面則放了一張署名要給該名女性的紙條，沒想到一打開後，內容竟寫著「想要妳下面的毛」等不雅內容，種種字句相當不堪入目，嚇得婦人趕緊報案。

88歲老癡漢「管不住小頭」闖60歲大媽住宅！親留字條喊：想要妳下面的毛

老翁留下一張紙條，寫下「想要妳下面的毛」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





警方到場後，火速逮到這名變態老翁，沒想到老翁卻表示自己沒有犯意，對婦人也沒有恨意，但坦承除了紙條外，還有侵入住宅、打電話給對方等騷擾行徑，不過老翁強調，自己只是單純對被害女子有好感，不認為自己的行為是跟蹤騷擾。

88歲老癡漢「管不住小頭」闖60歲大媽住宅！親留字條喊：想要妳下面的毛

老翁被警方以涉嫌違反《跟蹤騷擾預防法》遭到逮捕。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





令人憤怒的是，這名老翁被警方查出並非初犯，早在2024年，他就曾跟蹤一名女性遭到檢舉，當時警方曾對他發出長達1年的「禁止命令」，沒想到他卻又重蹈覆轍，最後再度被警方以涉嫌違反《跟蹤騷擾預防法》遭到逮捕，警方目前正進一步調查該名老翁的犯罪動機。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

