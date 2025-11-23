88歲老翁點燃連珠炮炸廟不治！生前騎車畫面曝

《EBC東森新聞》獨家取得監視器拍下老翁生前騎車畫面，但明明到萬安堂車程只要5分鐘，卻是一個小時後才發生爆炸事件。（圖／東森新聞）





今（23日）早上8點多，一名88歲老翁到基隆調和街一間宮廟，疑似引燃鞭炮導致爆炸意外，老翁當場被炸到仰倒在地，當時在宮廟裡泡茶的民眾都被嚇壞。根據警方查訪，老翁一週前連續兩天，到宮廟旁金紙行買鞭炮，業者聽到爆炸消息非常錯愕，詳細案情為何，檢警持續追查釐清。

不只廟方很納悶，就連他鄰居也無法理解。退休前他曾在金山當漁民，接觸過當地獨有的「蹦火仔船」，也當過爆破兵，這些背景是否跟意外有關聯，檢警也在深入了解。尤其《EBC東森新聞》獨家取得監視器拍下老翁生前騎車畫面，但明明到萬安堂車程只要5分鐘，卻是一個小時後才發生爆炸事件，這中間他到底做了什麼，也是追查重點。

救護人員推著擔架，將重傷的老翁送上救護車，但送醫搶救後仍宣告不治。老翁一如往常，騎著自己的藍色三輪機車前往萬安堂，但從他家到宮廟只要5分鐘車程，卻一個小時後才發生爆炸，期間老翁在做什麼，相當不尋常。

88歲老翁到基隆調和街一間宮廟，疑似引燃鞭炮導致爆炸意外，緊急送醫。（圖／東森新聞）

重回到老翁的住家，可以看到他的衣服、褲子還有外套，都還整整齊齊地曬在外面。根據了解，他平時就一個人住在這巷弄內的平房，騎機車也是獨來獨往，而他的藥單都還放在桌上。鄰居：「我都跟他說，你沒幹嘛，門不要鎖，我們如果看到你沒有出去，我就會進去看他，我們都這樣跟他說。他都會中暑，所以都要刮痧。」

話不多，遇到人都會打招呼，常到廟裡泡茶坐坐。本身沒有欠債，雖然已經88歲了，但身體也沒什麼大問題，怎麼會自行點燃爆裂物，自傷身亡，讓認識他的人都很震驚。附近住戶：「前一兩年，還沒有跌倒之前，他還騎摩托車跑到金山、瑞芳四處走。」

老翁姪子：「一個禮拜來個三、四次，都騎摩托車，到店門口這樣看一下，沒有什麼異常，也不知道為什麼會這樣子。」

據了解，老翁以前是漁民，在金山一帶工作，疑似曾接觸過當地早期的蹦火仔船活動，會趁夜透過火藥所散發的光，來捕捉具有趨光性的青鱗魚。基隆區漁會理事長簡建輝：「他以前是用舢舨在抓魚，現在年紀大了，船差不多10年前就賣掉了，小船都賣掉了，賣掉現在沒有做什麼，就獨居老人一個，他沒有娶老婆。」

據知情人士透露，老翁曾是爆破兵。警方針對交易紀錄及相關背景追查，如今初步鑑識出爐，爆炸的是連珠炮，沒有經過加工，至於老翁的動機，還有待警方抽絲剝繭。

