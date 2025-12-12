88歲退伍老兵超市打工 淒涼感人故事曝光網捐4700萬助他退休

退伍老兵班巴斯因公司破產導致退休金泡湯，無奈打工賺錢養活自己。（翻攝X@valuetainment）

一位高齡88歲的美國退伍老兵班巴斯（Ed Bambas），本該安享晚年，卻因為生計不得不在密西根州某超市擔任收銀員，且一站就是8小時。這段令人心疼的打工經歷意外觸動了全球人心，短短數日，世界各地的善心網友慷慨解囊，為他籌募到超過150萬美元（約新台幣4700萬元）的鉅額善款，這份愛心匯聚成的奇蹟實在令人動容。

老兵為何破產？

綜合外媒報導，一名網紅維登霍夫（Samuel Wiedenhofer）在超市遇見班巴斯，深談之下才發現，他早在1999年就從通用汽車退休，無奈公司在2012年破產，導致他的退休金化為烏有。雪上加霜的是，當他妻子重病纏身時，不僅失去保險保障，連人壽保險也只剩下微薄的一萬美元，迫使夫妻倆不得不賣掉房子來度過難關。班巴斯曾哽咽地說：「那是我人生最谷底的時刻。」

流行歌手也受感動慷慨解囊

自從7年前妻子撒手人寰，班巴斯失去了人生伴侶，加上沒有任何退休金能依賴，他只好在年過八旬之際重新上工，每週站著收銀整整40小時努力維持生計，當他的故事透過影片公諸於世，馬上就得到了鋪天蓋地的熱烈回應，維登霍夫替他建立GoFundMe募款活動，原本試圖提供班巴斯基本的援助，但善款累計速度勢不可擋，兩天內便瘋狂猛漲，一舉突破144萬美元，將近5萬筆善款湧入。甚至連流行歌手CP查理（Charlie Puth）都加入這波愛心浪潮，讓班巴斯的兒子麥可當場目瞪口呆，驚呼：「老天！我們從來沒預料到會有這樣的局面」，更強調父親班巴斯被眾人援助的熱情深深感動。

超市、退伍軍人組織送暖

更暖心的畫面是，超市特地選在週五晚上，為班巴斯安排了一場隆重的驚喜活動，當面把這筆能讓他頤養天年的龐大捐款交給他。不僅如此，當地的退伍軍人組織也準備給予他特別的表揚。兒子麥可眼眶泛紅透露，這筆錢真的能讓爸爸「大大地喘一口氣」。班巴斯從原本為了生活不得不打工，變成全球暖流接力助他退休的典範，這個經歷提醒眾人，善良的力量足以扭轉一個人一輩子的命運。

