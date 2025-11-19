8888、5168熱門車牌號碼！ 板橋監理站11/24起網路競標

板橋監理站將於11月24日至26日舉辦新一批機車號牌網路競標活動，適逢全民普發現金時期，民眾可把握機會為愛車選購具有特殊意義的吉祥號碼。此次競標包含普通重型機車代碼PCZ、電動普通輕型機車代碼EXA，以及微型電動二輪車代碼AG和大型重型機車代碼LGX、LBF等。

車牌號碼網路競標 。（圖／ 公路局提供 ）

板橋監理站說明，本次競標時間自11月24日（星期一）上午8時起至11月26日（星期三）中午12時止，為期三天。除了傳統熱門號碼如「6666」、「8888」、「9999」及象徵「步步高升」的「5678」、「6789」外，還有諧音號碼如「5168」（我一路發）、「7733」（輕輕鬆鬆）等。此外，特殊紀念諧音號碼如「2019」（愛你依舊）、「2020」（愛你愛你）、「2099」（愛你久久）等也將開放競標。

板橋監理站指出，號牌競標底價依級別區分：普通重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價為三千元，如「8888」；第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價為二千元，如「8899」、「6789」等；第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價同樣為二千元。大型重型機車第2級牌照號碼底價則為三千元。

板橋監理站強調，本次號牌標售採網路競標方式進行，有意參加競標的民眾可至監理服務網號牌標售網頁查詢參加競標條件、作業規定、申領牌照及其他相關規定。想為愛車選購具有特殊意義號碼的車主，應把握這次競標機會。

