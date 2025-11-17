89兄弟窩裡反！館長被爆料「反變加分」 陳沂：愛膨風救了他

娛樂中心／楊惟甯報導

館長近來遭前員工連環爆料。（圖／翻攝自館長YouTube）

「館長」陳之漢近來遭昔日員工爆料醜聞，卻意外扯出案外案，反而幫館長形象「加分」。對此，經常對時事進行針貶的網紅陳沂則笑稱：「館長89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢。」直言館長要面子、愛膨風，砸高薪養89兄弟的個性，意外成了他的救命稻草。

陳沂今（17）日在臉書發文，表示從公開的爆料錄音內容，可以聽到兄弟問館長：「什麼時候中國的錢才會進來？」當時館長回：「要看我表現！」一句話間接證實了「他如此賣力舔只是為了尋求一個機會，不是拿錢辦事，只是試鏡。」她接著話鋒一轉，點出既然兄弟們會問「錢什麼時候進來」，也代表這群人同樣期待分一杯羹。「如果反對館長西進，害他們變成中國健身房拉不到會員，那幹嘛還問中國的錢什麼時候進來？」

廣告 廣告

此外，早前「大師兄」還曾對外爆料，稱館長經營的便當店，堅持所有食材都要用上等貨，又要求公司一切依法行事、照勞基法給薪、給假，搞得他們營運壓力很大，甚至表示曾勸館長「不要那麼守法」，結果反被教訓一頓。這番說法也讓陳沂當場笑翻：「這到底是出來黑館長還是幫館長加分的？89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢。」

陳沂直指，館長這個人就是「要面子、愛膨風」，喜歡把自己吹捧得很厲害，也享受被眾人簇擁的感覺。這種心態，讓他願意開出高薪，長期養著一票所謂「89兄弟」，把企業搞得像堂口組織在運作。但諷刺的是，「成也兄弟，敗也兄弟！」當爆料一波接一波時，救了他的，竟然也是他的性格，「自己不行幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持守法、憑一己之力養整幫89，竟成了重情重義之人！」

更多三立新聞網報導

館長涉違選罷法恐挨罰百萬 「檢舉神秘人」曝光：報仇一天到晚

蘇澳婦溺斃！家屬怒「公所5天後才知」 鎮長致歉：全面檢討

國運「病氣」壓頂！命理師籲賴清德快做2事：2028能重振聲勢

自爆被叫去睡館嫂！小瑋「隔10年才控訴性騷」 發文戰館長再揭2內幕

