89具遺體待辨認！會堂今開放12hr 家屬焦急

宏福苑大火邁入第四天，最新仍有89具遺體，需要辨認。火場附近的社區會堂，今天從上午十點起，開放12個小時讓家屬辨認遺體。記者觀察到現場有人找不到家屬很焦急，也有人確認罹難消息後悲痛萬分。目前鑑識人員正加速採集、紀錄，罹難者的物證、身體特徵甚至是DNA，希望盡快讓家屬辨認。

家屬來到宏福苑火場附近的會堂要辨認遺體。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火災情持續延燒至第四天，目前仍有約200人生死未卜，當局最新數據顯示有89具遺體需要辨認。救援團隊已完成第一階段救火工作，現場消防及救護人員正陸續將帳篷等救災物資撤離。當局工作重點已轉向尋找失聯者及遺體辨認，政府持續提供照片及遺物協助家屬確認，鑑識人員也加緊採集罹難者DNA等資訊，希望盡快完成身分確認程序。

在火場附近的廣福社區會堂，家屬們從早上10點開始排隊進入，準備進行為期12小時的遺體辨認工作。現場氣氛凝重，不時可聽見家屬的啜泣聲，許多人在走出會堂時拭淚，場面令人鼻酸。而尚未找到家人的民眾則顯得十分焦急，持續在會堂外等候消息。

香港當局正全力協助家屬確認罹難者身分，除了提供照片外，還展示遺體旁發現的個人財物供辨認。鑑識人員也在加速採集和記錄罹難者的物證、身體特徵及DNA資料，希望能盡快完成身分確認程序，讓家屬得到確切消息。

隨著救火工作告一段落，消防及救護人員已開始將第一階段救災所使用的物資，包括帳篷等設備從現場運離。當局將持續關注災後處理工作，並提供家屬必要的協助。

在這場重大火災中，許多家庭遭受巨大打擊，當地政府和救援團隊正竭盡所能協助受災民眾度過難關。家屬們在廣福社區會堂外的焦急等待和傷心哭泣，反映了這場悲劇對香港社會造成的深遠影響。

