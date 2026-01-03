89歲失智翁雨中迷途 中壢警即時尋回平安返家

失智翁雨中迷途，中壢警即時尋回平安返家。





日前中壢警分局青埔派出所接獲吳女報案，表示其高齡89歲、患有失智症的公公謝姓伯伯，於當日下午16時突然從中壢區民溪三路住家騎乘機車外出，十分擔心其安危，馬上趕往派出所請求警方協助。

青埔派出所警員陳俊全、林韋辰獲報後不敢大意，立即依吳女所提供之車號調閱監視器畫面，並循伯伯的行車軌跡沿線搜尋，於20分鐘內即在大智路與大安街口發現緩慢騎行的謝伯伯，當時天候不佳，老翁已全身淋濕，所幸精神狀況尚可。

警方見狀後立即上前關懷，協助謝伯伯穿上雨衣，並以巡邏車護送返回派出所，順利交由吳女接回。吳女表示，公公平時幾乎不會自行外出，當天突然騎車離家，停到摩托車發動的聲音已經來不及攔下，讓家人相當驚慌，十分感謝警方即時伸出援手，讓公公平安返家。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」精神，積極守護民眾安全，也呼籲家中若有失智或高齡長者，建議配戴防走失手環、定位裝置，或向警方申請指紋建檔，以利緊急時即時協助，避免憾事發生。





