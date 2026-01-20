89歲容嬤嬤痛失摯友！抗癌33年仍不敵病魔 她悲嘆：接受不了

《還珠格格》「容嬤嬤」李明啓。（圖／翻攝自微博）

資深演員李明啓因在《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」深植人心，如今已89歲的她近年淡出演藝圈，近日卻因摯友、91歲女星陶玉玲離世罕見露面。李明啓在受訪時情緒潰堤，數度哽咽落淚，顫抖表示：「我真的有點接受不了，太突然了。」談起多年好友驟逝，悲傷之情溢於言表，也讓現場不少人鼻酸。

李明啓透露，得知陶玉玲住院後，原本打算這兩天前往探望，「我本來說要來看看她，可是還沒等我來呢，她就走了。」她哽咽回憶，兩人雖未曾合作戲劇，但只要出席活動，幾位老演員總會坐在一起聊天，「我們姐妹倆特別好。」陶玉玲生前常輕拍她的背，叮囑她要注意身體，也曾私下向她透露自己三度罹癌的病情，「都這樣了，弄得我心特別難受，可是她每次都老是笑著」，如今好友突然離世，讓她難以接受。

陶玉玲出生於江蘇鎮江，是八一電影製片廠資深演員，演藝生涯留下無數經典角色，包括電影《柳堡的故事》中的「二妹子」、《霓虹燈下的哨兵》中的「春妮」，皆是大陸影史中家喻戶曉的人物形象。她以溫潤樸實的演技打動無數觀眾，被譽為一代人心中的經典女星。

陶玉玲自1993年確診癌症後，展開長達33年的抗癌歷程，期間歷經口腔癌、肺癌及皮膚相關癌症，多次接受手術治療，仍堅持回到舞台與鏡頭前。她最終於1月15日下午4時25分在北京因併發症病逝，享耆壽91歲。雖然李明啓與她未曾在戲劇中同台，但多年情誼深厚，告別式當天，李明啓在親友攙扶下獻花送別摯友，場面令人動容。

