89歲戲劇教父鍾景輝病逝！醫揭大腸癌友防復發別吃高纖蔬果 改吃「這纖維」更好

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被譽為香港戲劇教父的資深演員鍾景輝6/3在睡夢中安詳離世，享壽89歲。鍾景輝曾在2016年診斷出初期大腸癌，手術雖然成功，但他隨即淡出影壇。

近年媒體拍到他身形消瘦且需輪椅代步，神情顯得虛弱，令許多影迷感到心疼與不捨。醫師提醒，高齡大腸癌友術後營養補充是關鍵，特別是飲食習慣必須打破傳統高纖迷思。

戲劇教父鍾景輝睡夢中辭世 經典陰森笑容成影壇絕響

鍾景輝一生奉獻戲劇，拍過數百部影視作品，最令台灣觀眾印象深刻的莫過於1996年經典港片《賭神3之少年賭神》。他在片中飾演黎明的師父，是表面慈祥、內心陰險的大反派。他經典的「陰森笑容」讓影迷記憶深刻。

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鍾景輝對後輩提攜也不遺餘力，知名藝人黃秋生得知他過世後，也發文悼念恩師。

雖然發現大腸癌時為早期腫瘤，但是鍾景輝在2016年術後僅拍完《牛下女高音》便徹底休息，長年未公開露面，媒體拍到他的畫面，他都顯得虛弱。

台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠表示，臨床上越來越多80、90歲的高齡者發現大腸癌，這類患者術後的營養補充與生活照護是恢復健康的關鍵。

早期大腸癌切除後理應痊癒，為何患者會變得虛弱？糠榮誠醫師解釋，這通常與手術方式有關。若手術位置靠近直腸，患者術後極易出現頻繁拉肚子的情況。

此外，有些病人手術後會出現腸沾黏，沾黏引起的肚子脹氣也會讓長者不敢進食，長期下來會導致蛋白質缺乏與營養不良，形成「惡性體質」，人自然會顯得極度虛弱。因此術後不應只追求清淡，更要重視優質營養的攝取。

大腸癌術後防復發要多吃蔬果？大家都吃錯了

令人意外的是，一般認為能預防癌症的高纖蔬菜，在大腸癌術後反而不宜多吃。糠榮誠醫師強調，術後有腸沾黏風險的患者，若攝取過多粗纖維如芭樂、鳳梨、竹筍、筍絲等，極易造成嚴重脹氣甚至腸道堵塞。

即使病人沒有腸沾黏，對於腸道手術過的病人，這類粗糙纖維在脆弱的腸道內移動緩慢，對病人來說是沉重的負擔。

糠榮誠醫師建議，大腸癌友應改以水溶性纖維多的葉菜類為主。選擇質地較嫩的蔬菜並切碎烹調，能幫助腸道蠕動又不會引起不適。

水溶性纖維在腸道內會形成膠狀物質，對術後腸胃更為友善。對於高齡癌友來說，這類好消化的纖維才是維持腸道健康、預防併發症的黃金選擇。

蛋白質是救命丹？癌友雞肉魚肉與冷壓好油不可少

除了蔬菜選擇有眉角，蛋白質的補充更是防範肌少症的關鍵。糠榮誠醫師建議，不要因為怕紅肉致癌就完全不吃肉，長輩越不動肌肉流失越快。

癌友應優先選擇豆腐、豆類、雞肉、魚肉、雞蛋等優質蛋白質。此外，適量攝取冷壓橄欖油等優質脂肪，能提供修復身體所需的能量，讓術後體力快速回升。

醫師特別提醒，術後飲食應以原型食物為主，減少加工品。要注意的是，黏性極強的食物如糯米、麻糬、粽子等，在大腸癌術後應嚴格限量，因為這些澱粉類極易產氣。

另外，經常看到病人因為一整朵香菇卡腸道而需緊急手術，糠榮誠醫師提醒，香菇等菇類雖然有抗癌作用，但煮食必須切片，避免患者一整顆吞下導致腸道堵塞。掌握精緻且營養密集的飲食原則，才能避免人越躺越虛。

運動才能產生飢餓感 家屬別因傷口痛就讓老人「什麼都不用做」

許多家屬因擔心長輩傷口疼痛而「什麼事都不讓他們做」，這其實是錯誤的。糠榮誠醫師表示，運動是促進食慾的最佳方式，只有身體動起來才會感到飢餓，進而攝取營養。

運動搭配正常飲食，肌肉量才補得起來。醫師鼓勵家屬讓長輩適度分擔輕微家事，自己去倒茶水、自己去餐桌吃飯等，主動活動能顯著提升康復速度與免疫力。

防大腸癌 定期檢查切除息肉最有效

預防大腸癌與復發，除了飲食調整，定期檢查才是重中之重。糠榮誠醫師強調，大腸癌是唯一可以透過檢查完全預防的癌症。

因為大腸癌都不是無中生有，而是從息肉再惡化成癌症，而它的惡化通常至少要5年的時間，糠榮誠醫師說，只要在它還是息肉階段及時切除，就可以完全斷續癌症威脅，不用後續的化療等治療。

同時他也強調「不要等血便才要檢查」，息肉階段通常沒有症狀，等到出現血便或腹痛往往已是中晚期。民眾應建立每5至10年追蹤一次大腸鏡的觀念。透過正確的醫學篩檢與術後科學飲食，能大幅提升晚年的生活品質與生命尊嚴。

若有家族病史者，建議40歲就應接受大腸鏡檢查；一般民眾則應從50歲起定期篩檢。息肉演變成癌需5到10年，及早切除息肉就能阻斷癌症路徑。

◎ 圖片來源／翻攝自微博

◎ 諮詢專家／糠榮誠醫師

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