89歲翁無視大車視線死角！強行切入砂石車前方 被推倒慘遭輪下輾壓斷腿

一名89歲老翁在南投草屯騎乘機車時，因未依規定兩段式左轉而發生嚴重車禍。事件發生在9日，老翁從外車道切入內車道，且騎至砂石車前方一同左轉，導致砂石車駕駛因視線死角未發現機車而追撞。意外造成老翁小腿骨折，所幸獲消防人員及時救援。此事故再次凸顯高齡騎士在道路上的安全風險，以及大型車輛視線死角的危險性。

89歲老翁騎車硬闖砂石車前方！「視線死角」釀悲劇，腳被壓住動彈不得。(圖／TVBS)

砂石車左轉彎過來時，前方除了一輛轎車外，緊貼車頭處還有一輛機車。砂石車駕駛未發現機車存在，撞上後將機車往前推。騎士摔倒在地，機車倒在一旁，而騎士雖能撐地坐起，但因腳被車輪壓住而無法脫身。

８９歲翁未兩段左轉，遭砂石車撞骨折。(圖／TVBS)

救護車抵達現場後，消防隊員先協助老翁脫困，再進行包紮固定送醫。草屯消防分隊隊員蔣宗哲表示，到現場發現老翁被壓在砂石車底下，他們先打上止血帶，等消防車來協助脫困。

事故發生在南投草屯的一處大路口，該路段砂石車經過相當頻繁。(圖／TVBS)

事故發生在南投草屯的一處大路口，該路段砂石車經過相當頻繁。從事發前影像可見，機車騎到砂石車前面，兩車一前一後左轉彎。轉彎後，因機車速度較慢，被後方砂石車追撞倒地。附近民眾表示，司機緊急煞車後發現老伯伯倒在外面。

砂石車駕駛因視野死角未注意普重機車而發生碰撞。(圖／TVBS)

草屯分局交通事故處理小隊長賴文解釋，這名老翁騎乘普重機車，自中興路外側車道切入內側車道左轉太平路，並且從同向左轉的砂石車右後方移動至砂石車左前方。兩車進入太平路後，砂石車駕駛因視野死角未注意普重機車而發生碰撞。

駕駛未看到貼近車頭處的機車，在轉彎過去準備加速時就撞上了。(圖／TVBS)

警方調查指出，騎士從外側切換到內側，騎到砂石車前面左轉彎。砂石車可能因為車身較高，存在視線死角，駕駛未看到貼近車頭處的機車，在轉彎過去準備加速時就撞上了。