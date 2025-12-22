89歲老婦搭機「起飛前身亡」 乘客不滿揭異狀：早就死了

一名89歲英國老婦人日前在西班牙馬拉加（Malaga）機場搭乘飛往倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）的航班時，被發現在飛機座位上死亡。圖／翻攝自pexels

一名89歲英國老婦人日前在西班牙馬拉加（Malaga）機場搭乘飛往倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）的航班時，被發現在飛機座位上死亡，事件引發同機乘客震驚與不滿，並質疑航空公司與機場人員是否疏於把關。

據英國《太陽報》報導，該名老婦人於18日上午在兩名護理人員陪同下抵達機場，並由地勤人員推著輪椅登機。多名乘客回憶，她當時癱坐在輪椅上，毫無反應，外觀看起來狀況極差，甚至有人直言「她看起來像已經過世了」。

與她同機的英國僑民佩特拉．博丁頓（Petra Boddington）是一名健康專家與私人教練。她表示，自己早在登機時就注意到這名老婦人「極度虛弱」，且老婦人在機艙走道被推行時，引起不少乘客側目與低聲議論。博丁頓指出，有乘客看到護理人員必須托住老婦的頭部，才能讓她維持坐姿，「任何人都能看出她不適合飛行，這不是個別感覺，而是很多人都有相同疑慮。」

該名老婦最終被安排坐在機艙前部的特殊輔助座位，護理人員分坐在她兩側。航班原定於上午11時15分起飛，但在滑行至跑道前，機組人員進行最後巡查時，發現她狀況異常，隨即通報醫療緊急情況。救援人員隨後登機檢查，並當場宣布該名老婦已經死亡，飛機因此中止起飛並返回登機口，她的確切死亡時間仍不明。

機長透過廣播向乘客說明發生醫療緊急事件後，所有旅客被請下飛機。部分乘客當場表達不滿，質疑為何這名老婦在明顯身體狀況不佳的情況下仍被允許登機。事件導致航班延誤近12小時，最終於當地時間晚間10時47分起飛，並於午夜左右抵達倫敦蓋威克機場。

對此，易捷航空（easyJet）回應表示，該名乘客登機前已出示「適合飛行」的醫療證明，航空公司並無理由拒絕其登機，並強調相關指控毫無根據，女子登機時仍然存活。

然而不少乘客仍感憤怒，一名乘客在社群媒體上發文痛批，航空公司與特殊協助部門未盡責任，「明顯有問題卻視而不見」。馬拉加國民警衛隊則證實，警方已因該名英國老婦人死亡事件登機處理，相關情況仍待進一步調查。目前尚不清楚老婦遺體後續如何處理，以及其家屬是否已接獲通知。



