89歲輪椅婦「熟睡被推上飛機」家屬稱她太累 乘客發現她死了！航班緊急折返

英國廉價航空易捷航空近期在西班牙發生一起離奇事件，有一名高齡89歲的英籍老婦，在機場由家屬推著輪椅登機後，飛機尚未起飛就被其他乘客發現她早已身亡，航班緊急折返並全面取消，導致上百名乘客行程延誤近12小時。然而老婦家屬還辯稱，她登機前只是太累睡著，身體狀況良好；對此，易捷航空也發表聲明回應。

根據外媒《每日郵報》報導，這起事件發生在西班牙馬拉加（Málaga）機場。該班機原訂上午11時15分起飛，目的地為英國倫敦蓋威克機場。有多名目擊乘客指出，這名89歲老婦坐著輪椅由約5名親屬陪同登機，但她過程中都沒有醒過來，家屬則向地勤人員解釋老婦只是「身體不適、太累睡著了」，並堅稱她狀況良好，成功通過登機檢查。

不過，有部分乘客表示，從第一眼看到這名老婦便覺得情況不對，形容老婦坐在輪椅上，頭部無力下垂，戴著頸部固定器與頸枕，幾乎毫無反應，「肉眼看起來就像已經沒有生命跡象」。儘管地勤人員多次詢問老婦是否安好，家屬仍一再保證沒有問題，甚至其中一位還聲稱「我們是醫師」，最終航空公司仍讓他們一行人登機。

這群人登機後，把老婦推至機艙後段座位後，家屬們再合力將其抬上座椅。豈料，飛機隨後開始滑行準備起飛，但在即將升空前，空服員察覺異狀，立即通報並要求航班中止；飛機折返停機坪後，醫療人員登機搶救，最終確認老婦已在機上死亡。

班機因此全面取消，所有乘客被請下機，航班延誤長達近12小時，直到當晚22時47分才重新起飛，於午夜左右抵達倫敦。多數乘客不滿表示，航空公司僅提供有限的餐飲券，金額不明，且無法在機場所有店家使用，補償明顯不足。

還有部分乘客事後在社群平台痛批航空公司與地勤人員失職，質疑為何一名明顯失去意識的乘客仍被允許登機。有乘客更指出，事發過程中婦人家屬情緒異常冷靜，並未表現出明顯驚慌或悲痛，行為令人不解。

對此，易捷航空發表聲明回應，稱該名乘客（老婦）登機時持有適航證明，並非死亡狀態下登機，航空公司強調老婦是在機上突發狀況後不幸離世，並向家屬致上哀悼，將提供必要的協助與支持。隨後西班牙國民警衛隊也證實，警方與救護人員曾登機處理，並於機上正式宣告婦人死亡。

報導中也提到，跨國運送遺體通常須遵循嚴格的法律與醫療程序，多半以貨運方式處理，並需完成死亡證明與通報程序，費用高達數千英鎊。這也使外界不禁質疑，家屬是否試圖規避繁瑣程序與高額費用。至於是否涉及法律責任，目前警方尚未對外說明是否進一步調查。

