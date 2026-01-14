89歲連戰中風後現況曝光！ 媳婦路永佳讚他對1事特別有熱情

路永佳出書老公連勝武現身。

連戰二兒子連勝武與妻子路永佳今（14日）出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，受訪時被問到89歲的國民黨前主席連戰近況，路永佳也分享狀況表示「不錯！」。

連戰2022年中風後，便鮮少在公開場合露面，2024年2月出席女兒連惠心的活動時，滿頭白髮、需以輪椅代步，路永佳今出席活動也提及公公連戰身體狀況表示：「公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好，一切狀況都不錯，謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情。」

曲艾玲現身力挺路永佳出新書。

新書《希望的種子 Seeds of Hope》籌備一年，老公連勝武全力支持外，也幫忙校正英文，在台上分享時連勝武表示，路永佳一開始要做這本書的時候，把她姐姐的小孩從美國讀書找來當編輯，連同自己的兒女也負責插畫，他笑說：「有一天回到家一打開門，她拉著她的侄子坐在餐桌上交稿，搞得氣氛很僵，然後又跑到小孩房間去催促要交插畫。對我而言這是一個非常有趣的人生經驗，因為永佳把我們家從小孩，包括也逼著我跟著她一起校稿，她把我們一家人透過這本書而團結起來。」連勝武表示，《希望的種子 Seeds of Hope》是有很多很的人，用很多很多的愛心把它集結而成，而這些都是我們這個社會現在最需要的力量，也就是愛跟關懷。

