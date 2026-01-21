89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況

國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，讓不少支持者感到安心。

連戰夫人連方瑀過去曾分享，連戰因心房顫動需長期服用抗凝血劑。然而，他同時患有腎結石、攝護腺肥大及攝護腺癌，放射治療後常出現血尿，因而自行停止服用抗凝血劑。

沒想到停藥雖然讓他的血尿暫時停止，卻引發小中風。這段病史也揭示了許多心房顫動患者在面對「出血」與「中風」兩難時的重大風險。

心房顫動中風風險高5倍！血栓評分是保命準則

心房顫動患者發生心衰竭的機率是常人的3倍，中風機率更高出5倍，整體死亡率則增加2倍。研究顯示，每5位中風患者中就有1人是由心房顫動引起的，因此近年來醫界經常衛教心房顫動患者使用抗凝血劑防止意外。不過，嘉義大林慈濟醫院心臟內科李禎元醫師指出，並不是所有檢出有心房顫動的患者都適合服用抗血栓的藥物。

李禎元醫師說明，患者需不需要用藥？臨床上會透過「血栓風險評分」（CHA2DS2-VASc Score）來評估患者是否需要服藥。

這套評分系統會根據包含患者是否有心臟衰竭、高血壓、年齡（65歲或75歲以上）、糖尿病、中風病史及血管疾病等因子加以評分，醫師會根據分數建議是否使用口服抗凝血劑。

李禎元醫師說明，根據分數，會把病人分成class 1、class 2A、class 2B跟class 3的等級。如果是class 1，代表應該要服用抗凝血劑，如果是class 2A，用藥則是利大於弊，建議服藥。

如果是class 2B，屬於利弊相當，用藥有優勢，但可能還需要更多的研究。如果分數是「class 3」，使用抗凝血劑不僅可能不適合的，甚至是禁忌症，不應該使用。

李禎元醫師說，只要分數達標，服藥通常是利大於弊。雖然許多高齡患者擔心出血，但臨床上甚至有90多歲的患者仍穩定服藥且健康狀況良好。

抗凝血劑是照妖鏡！血尿血便恐是早期癌症警訊

關於連戰曾因血尿而停藥的情況，李禎元醫師分析，患者用藥後出血往往有其背後原因。抗凝血劑其實像是一面「照妖鏡」，它會讓身體潛在的病灶顯現出來。

李禎元醫師表示，大腸癌、胃癌或攝護腺癌的患者，可能因服用抗凝血劑而提早出現血便或血尿，他臨床上就遇過不少例病患因為血尿發現泌尿道腫瘤、因為血便發現大腸癌或胃癌，所以用藥後出血反而提供患者及早發現癌症的機會。

李禎元醫師解釋，連戰當時是因為攝護腺癌與腎結石導致泌尿道容易出血，而抗凝血藥物只是讓出血現象更明顯。

他提醒，患者如果分數達到用藥標準但卻出現出血現象，面對這種情況，正確的作法應該是立即和開藥醫師合作，積極處理出血的原因，例如移除結石或治療腫瘤，而不是直接自行停掉預防中風的抗凝血劑，小心亂停藥的後果可能就是發生致殘甚至致命的大中風。

輕微瘀青別亂停藥減藥！私自減量恐讓防護力歸零

許多患者看到牙齦滲血或皮膚瘀青就感到恐慌而私自停藥，李禎元醫師提醒這極其危險。除非是嚴重的關節血腫或消化道大出血，否則輕微的皮下出血或血尿通常不會影響血紅素。若因為一點小出血就停藥，等於是冒著中風的巨大風險去換取表面的不出血。

更有患者會想要得到藥物的好處，自以為「將藥物減量」，認為這樣出血副作用也能減半。但李禎元醫師強調，抗凝血劑必須達到標準劑量才能有效預防血栓。

私自減量會導致出血風險依然存在，卻失去了預防中風的保護力。標準劑量應由醫師根據患者的腎功能、體重及年齡精密調整，患者絕不應自行決定。

醫病共享決策！新型抗凝血劑精準用藥更安全

目前臨床上多使用新型口服抗凝血劑NOACs，相較於傳統藥物更加安全。若患者確實有無法解決的出血問題，醫師會與家屬進行「醫病共享決策（SDM）」。在衡量中風與大出血的天秤兩端後，共同決定最適當的治療方案，並在病歷中詳細記錄，而非讓患者在無防護的狀態下曝露於中風危機中。

李禎元醫師呼籲，心房顫動患者若發現出血異狀，應立即回診與醫師討論，找出出血的真正原因。這不僅是為了調整用藥，更是為了確認身體是否有未被發現的腫瘤或病變。

透過審慎的評估與監測，心房顫動患者完全可以兼顧用藥安全與預防中風，活出長壽且有品質的人生。

◎ 圖片來源／翻攝自張琍敏臉書

◎ 諮詢專家／李禎元醫師

