89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，讓不少支持者感到安心。
連戰夫人連方瑀過去曾分享，連戰因心房顫動需長期服用抗凝血劑。然而，他同時患有腎結石、攝護腺肥大及攝護腺癌，放射治療後常出現血尿，因而自行停止服用抗凝血劑。
看更多：吃抗凝血藥，這些「健康蔬菜」是大忌！抗凝血藥禁忌保命指南
沒想到停藥雖然讓他的血尿暫時停止，卻引發小中風。這段病史也揭示了許多心房顫動患者在面對「出血」與「中風」兩難時的重大風險。
心房顫動中風風險高5倍！血栓評分是保命準則
心房顫動患者發生心衰竭的機率是常人的3倍，中風機率更高出5倍，整體死亡率則增加2倍。研究顯示，每5位中風患者中就有1人是由心房顫動引起的，因此近年來醫界經常衛教心房顫動患者使用抗凝血劑防止意外。不過，嘉義大林慈濟醫院心臟內科李禎元醫師指出，並不是所有檢出有心房顫動的患者都適合服用抗血栓的藥物。
李禎元醫師說明，患者需不需要用藥？臨床上會透過「血栓風險評分」（CHA2DS2-VASc Score）來評估患者是否需要服藥。
這套評分系統會根據包含患者是否有心臟衰竭、高血壓、年齡（65歲或75歲以上）、糖尿病、中風病史及血管疾病等因子加以評分，醫師會根據分數建議是否使用口服抗凝血劑。
李禎元醫師說明，根據分數，會把病人分成class 1、class 2A、class 2B跟class 3的等級。如果是class 1，代表應該要服用抗凝血劑，如果是class 2A，用藥則是利大於弊，建議服藥。
如果是class 2B，屬於利弊相當，用藥有優勢，但可能還需要更多的研究。如果分數是「class 3」，使用抗凝血劑不僅可能不適合的，甚至是禁忌症，不應該使用。
李禎元醫師說，只要分數達標，服藥通常是利大於弊。雖然許多高齡患者擔心出血，但臨床上甚至有90多歲的患者仍穩定服藥且健康狀況良好。
看更多：今天最冷！防中風心梗最強招「1動作」最保命 醫點名三族群要照做
抗凝血劑是照妖鏡！血尿血便恐是早期癌症警訊
關於連戰曾因血尿而停藥的情況，李禎元醫師分析，患者用藥後出血往往有其背後原因。抗凝血劑其實像是一面「照妖鏡」，它會讓身體潛在的病灶顯現出來。
李禎元醫師表示，大腸癌、胃癌或攝護腺癌的患者，可能因服用抗凝血劑而提早出現血便或血尿，他臨床上就遇過不少例病患因為血尿發現泌尿道腫瘤、因為血便發現大腸癌或胃癌，所以用藥後出血反而提供患者及早發現癌症的機會。
李禎元醫師解釋，連戰當時是因為攝護腺癌與腎結石導致泌尿道容易出血，而抗凝血藥物只是讓出血現象更明顯。
他提醒，患者如果分數達到用藥標準但卻出現出血現象，面對這種情況，正確的作法應該是立即和開藥醫師合作，積極處理出血的原因，例如移除結石或治療腫瘤，而不是直接自行停掉預防中風的抗凝血劑，小心亂停藥的後果可能就是發生致殘甚至致命的大中風。
輕微瘀青別亂停藥減藥！私自減量恐讓防護力歸零
許多患者看到牙齦滲血或皮膚瘀青就感到恐慌而私自停藥，李禎元醫師提醒這極其危險。除非是嚴重的關節血腫或消化道大出血，否則輕微的皮下出血或血尿通常不會影響血紅素。若因為一點小出血就停藥，等於是冒著中風的巨大風險去換取表面的不出血。
更有患者會想要得到藥物的好處，自以為「將藥物減量」，認為這樣出血副作用也能減半。但李禎元醫師強調，抗凝血劑必須達到標準劑量才能有效預防血栓。
私自減量會導致出血風險依然存在，卻失去了預防中風的保護力。標準劑量應由醫師根據患者的腎功能、體重及年齡精密調整，患者絕不應自行決定。
醫病共享決策！新型抗凝血劑精準用藥更安全
目前臨床上多使用新型口服抗凝血劑NOACs，相較於傳統藥物更加安全。若患者確實有無法解決的出血問題，醫師會與家屬進行「醫病共享決策（SDM）」。在衡量中風與大出血的天秤兩端後，共同決定最適當的治療方案，並在病歷中詳細記錄，而非讓患者在無防護的狀態下曝露於中風危機中。
李禎元醫師呼籲，心房顫動患者若發現出血異狀，應立即回診與醫師討論，找出出血的真正原因。這不僅是為了調整用藥，更是為了確認身體是否有未被發現的腫瘤或病變。
透過審慎的評估與監測，心房顫動患者完全可以兼顧用藥安全與預防中風，活出長壽且有品質的人生。
看更多：咖啡會引發心律不整？美研究顛覆觀念：心房顫動喝咖啡，復發率狂降4成！
◎ 圖片來源／翻攝自張琍敏臉書
◎ 諮詢專家／李禎元醫師
更多健康2.0報導
「火雲邪神」梁小龍心臟衰竭病逝！這病比大腸癌更凶 醫揭奪命警訊
她打瘦瘦針3個月完全沒瘦！元凶竟是體內1處長腫瘤 醫急勸：別再亂打
47歲Melody靠「MC瘦身法」！營養師揭經後黃金期 更年期減重必學2關鍵
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 40
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
全脂or低脂牛奶防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
11歲童驗出B19病毒 台大醫揭高風險3類人
[NOWnews今日新聞]台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。而微小病毒B19所引起的傳染性紅斑症，俗稱「蘋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
家屬說「前幾天就怪怪的」！醫揭猝死3大前兆：不是胸痛而是這感覺
天氣一冷讓人「凍未條」，台灣冬季受東北季風、寒流影響，氣溫動輒驟降到10度以下，冬天也因此成了猝死的高風險季節。不少家屬事後回想，常會提到「前幾天就覺得怪怪的，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 3 天前 ・ 發表留言
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
為了當美美伴娘 她2個月狂減15公斤！結果超慘…罹患這種病
中國杭州一名26歲女子小雨（化名）答應要當閨蜜婚禮的伴娘，所以下定決心減肥，用盡各種節食和運動招術，在短短2個月內從65公斤瘦到50公斤，整個人瘦了一大圈，看起來苗條許多。但與此同時，小雨的身體卻出現許多不舒服的情況，最後她到醫院檢查，才知道自己錯誤的減肥方法，讓自己罹患了糖尿病。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
腎病無明顯症狀！一發現驚覺已三期要洗腎…顧腎口訣「泡水高貧倦」，醫：「定期健檢」最保命
「有位60多歲的男性患者，自認健康狀況良好，很少就醫檢查。」高雄市立旗津醫院院長蔡宜純醫師表示，「沒想到，頭一次來就診時，抽血檢查發現腎絲球過濾率只剩6 ml/min，也就是已經進入末期腎臟病，相當可惜。」幸福熟齡 ・ 16 小時前 ・ 1
早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮
早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。 咖啡與茶的效果一樣嗎？ 說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」 ．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。 最健康的咖啡與茶喝法？ Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。 ．咖啡：最常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
11歲女童大叫後猝死！傳疑染「B19病毒」蘋果臉是病徵 中檢指無法證實
台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近一個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救兩天仍不治，今有媒體報導女童檢出微小病毒B19陽性。疾管署今（1/19）日表示，檢體雖已有初步結果，但最終結果將由檢察官統一發布，疾管署不會對外公布，強調「目前已經進入司法相驗程序」。台中地檢署則表示，經了解，本署尚未收到關於本案之任何檢驗結果報告，故對相關報導之真實性無法證實。太報 ・ 1 天前 ・ 1
瘦瘦針不是人人都能打！這3類人容易腸胃嚴重不適、停藥後體重大反彈
最近瘦瘦針大爆紅，不少人看到朋友短時間內體重明顯下降，也想跟風使用。但是藥師廖偉呈提醒，瘦瘦針並非人人適合，有3類人使用後，可能產生嘔吐、腹瀉、脹氣等腸胃不適問題，停藥後，甚至體重就明顯回彈。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 2
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言