89歲連戰罹攝護腺癌！連勝武太太路永佳曝公公近況：不錯

路永佳（左二）跟連勝武（右二）一同出席活動。（謝采恩攝）

連勝武。（謝采恩攝）

89歲國民黨前主席連戰罹患攝護腺癌，2022年小中風後就鮮少在公開場合露面。2024年2月他有出席女兒連惠心的活動，滿頭白髮，需要靠著輪椅行動，近期則顯少露面。今天，他的二媳婦路永佳出席「希望的種子」新書公益發表會，被問公公身體狀況，她也公開分享了。

路永佳說：「公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好，謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情。」

為了新書，路永佳坦承與老公連勝武有過小摩擦，她說：「我們在翻譯上有意見不合，他覺得我翻的不好，我就回他：『你是翻的有多好？』，我們的調停者是艾玲姊。」《希望的種子 Seeds of Hope》由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。

【看原文連結】