89歲連戰罹癌又中風！媳婦路永佳曝「健康狀況」：他很有福氣

「心希望人文教育關懷協會」發行的《希望的種子 Seeds of Hope》新書今（14）日舉行公益發表會，本書由理事長路永佳發起、曲艾玲總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天10分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。

連戰二兒子連勝武與妻子路永佳今日合體出席，她感動哽咽，坦言過去1年籌備過程相當艱辛，希望藉由「學生教學生」的方式，幫助孩子學習英文；連勝武力挺老婆，也有替這本書籍擔任翻譯校正，她自爆夫妻倆還因此發生小摩擦：「他覺得我翻的不好，我就回他：『你是翻的有多好？』」曲艾玲則是擔任調停者。

高齡89歲的國民黨前主席連戰罹患攝護腺癌，2022年又發生小中風，2024年為女兒連惠心罕見現身活動，頭髮斑白且需以輪椅代步；路永佳表示，公公連戰年事已高但身體狀況不錯，飲食和睡眠狀況都很好：「一切狀況都不錯，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍保有熱情。」



