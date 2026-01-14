89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了

政治中心／綜合報導



連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。





連戰現年已89歲。（圖／民視新聞網）





根據《ETtoday新聞雲》報導，路永佳今（14）日與老公連勝武一同出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，許多藝人好友們也紛紛前往現場力挺，但外界也相當好奇公公連戰的身體狀況，畢竟連戰已高齡89歲，又曾有攝護腺癌病史，加上在2022年曾出現小中風的情形。

路永佳曝光了連戰現況。（圖／翻攝自路永佳臉書）





對此，路永佳透露，連戰雖然現在有了年紀，但高齡89歲的他身體狀況依舊不錯，不僅在飲食方面吃的好，睡眠狀態也相當不錯，一切狀況都很好，也表示連戰十分有福氣，即便年事已高，但對吃美食仍保有一定的熱情，並謝謝外界關心。

連戰過去曾罹患攝護腺癌、發生小中風，一度讓外界相當憂心。（圖／翻攝自張琍敏臉書）





事實上，連戰妻子過去曾在社群發文，談及連戰在短短3年內進出醫院多次的心得，表示他第一次是心房纖維顫動，需使用抗凝血劑，但他卻因患有腎結石、攝護腺肥大以及後來發生的攝護腺癌，經過反反覆覆的放射治療，經常發生血尿現象因而頻繁進出醫院治療，於是連戰常自行停止服用抗凝血劑，血尿的現象雖然暫時消失，但這卻是造成他發生小中風的原因，所幸後來返家休養後恢復狀況良好，才沒有因此引發憾事。如今路永佳露面公開連戰現況，也讓擔心連戰健康的支持者們鬆了一口氣。













