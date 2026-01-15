89歲連戰「罹癌＋中風」 媳婦路永佳透露最新病況

國民黨前主席連戰過去曾罹患攝護腺癌並發生小中風，近年恢復情況穩定。（資料照片／張哲偉攝）





國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，過去曾罹患攝護腺癌並發生小中風，健康狀況一直備受外界關心。對此，媳婦路永佳近日公開透露，連戰目前身體狀態穩定，飲食與睡眠情形都相當不錯，讓不少支持者放下心中大石。

路永佳表示，公公雖然年事已高，但整體狀況良好，不僅吃得下、睡得好，精神也不錯，對美食仍保有熱情，「一切都很好」，並感謝外界長期以來的關心。

事實上，連戰妻子過去曾在社群平台分享連戰三年內多次進出醫院的經歷，提到他最早因心房纖維顫動需服用抗凝血劑，後來又因腎結石、攝護腺肥大及攝護腺癌接受多次放射治療，期間經常出現血尿情況，導致頻繁就醫。

由於擔心血尿問題，連戰曾自行暫停服用抗凝血劑，雖短暫改善症狀，卻也因此增加風險，最終發生小中風，所幸返家休養後恢復狀況良好，未釀成更嚴重後果。連戰這幾年歷經多次健康考驗，但目前恢復情況穩定，日常生活作息正常。

連戰兒子連勝武與妻子路永佳日前也一同出席公益新書發表會，夫妻倆結婚16年，感情穩定，路永佳在活動中談及公公近況，再度為外界關心連戰健康狀態的人士報平安。（責任編輯：卓琦）

