89歲騎士疑左轉闖「視線死角」 遭砂石車輾壓腳骨折

南投縣草屯鎮發生一起驚險車禍，89歲的機車騎士疑似為了左轉，繞到砂石車前方緊貼著車頭行駛，因為砂石車車身比較高，這個位置是視線死角，司機沒看到前方的情況，撞了上去，機車騎士的腳被輪胎輾過骨折。

機車騎士騎到砂石車的前方，還緊貼著車頭行駛，疑似視線死角司機沒看清楚，兩車發生碰撞，機車騎士被撞倒在地腳還被輪胎輾過，司機發現撞到人趕緊停下車子，警員擺放交通錐避免追撞，救護人員到場一看，這名89歲的機車騎士意識清楚，但傷勢還不輕，南投縣草屯消防分隊隊員蔣宗哲說：「看一下，(腳部)就是有骨折的情況。」

消防隊員用止血帶為機車騎士包紮止血，固定受傷的部位，送往醫院急救，驚險的車禍發生在9日中午南投草屯鎮太平路，發生砂石車撞上機車的車禍，雙黃線上還看得到當時遺留的血跡，附近目擊的店家懷疑，機車騎士可能是要跨越雙黃線才會發生交通事故，附近店家說：「騎得比較外面，那個砂石車都剎車不及，就撞到他，雙黃線本來就不能這樣騎啊。」

警方調查，機車騎士梁姓男子當時要左轉，從砂石車後方繞到前面，司機因為車身比較高沒有看到才會撞了上去，南投縣草屯警分局交通小隊小隊長賴啓文說：「(機車騎士)外側車道，切入內側車道左轉，並且從同向左轉的砂石車右後方，移到至砂石車左前方。」警方強調，機車騎士沒有依循標線標誌兩段式左轉，但砂石車司機也沒有注意前方的情況，才會發生這起車禍，確切事故原因與肇事責任還要進一步確認。

