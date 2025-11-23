89歲黃麗琴無師自通做模型（1） (圖)

其他人也在看
知海親海再愛海 黃偉哲：打造台南「與海共生」好所在
台南市政府對海洋教育長期著墨甚深，像在南區喜樹國小就設立「戶外教育及海洋教育中心」，這裡召集了經驗豐富的校長與教師組成諮詢輔導團隊，並充分利用台南綿延69.3公里的海岸線來發展豐富的養殖漁業和漁村文化教材，像是有孔蟲桌遊、食魚教育、海洋詩徵件等活動。近期台南...CTWANT ・ 1 天前
黃麗琴無師自通做模型 「什麼都要學」不設限
銀髮巧手秀4中央社 ・ 5 小時前
粿哥揚言告酸民！律師開酸：建議找好一點律師
粿哥揚言告酸民！律師開酸：建議找好一點律師EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵桃園站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵桃園站模型。中央社 ・ 4 小時前
原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動
「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁自由時報 ・ 4 小時前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 6 小時前
金門縣映碧潭「人體漂流」民眾嚇壞報案！警消下水後嘆氣了…已明顯死亡
金門縣22日晚間發生一起溺水意外，民眾6點多行經行金湖鎮映碧潭時，發現水面上有人正在漂浮，消防局獲報後派遣人車到場救援，當下艇靠近時發現人員已明顯死亡，初步釐清身分為70多歲的王姓男子，目前警方正在釐清發生原因中。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應
隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。自由時報 ・ 4 小時前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
台鋼雄鷹》黃子鵬8年就拿到FA大合約 林振賢：自律最終會進你的口袋
台鋼雄鷹21日宣布簽約FA投手黃子鵬，5年合約總值6600萬元是台灣職棒投手最大合約，冬季聯盟台灣海洋、台鋼二軍總覺練林振賢下午澄清湖球場受訪回憶，黃子鵬到Lamigo首年就出戰冬季聯盟，對於黃子鵬的自律印象深刻，「一定要自律，自律的人會堅持，一路走來、始終如一，所以可以堅持走那麼走，都沒有改變，現在FA拿到大合約，成為年輕人的表率，自律最終會進你的口袋。」TSNA ・ 1 天前
黑豹旗》「體育班不應該被汙名化」 青棒教頭沉痛發聲！
今年台北市東園少棒總教練賴敏男領軍勇奪威廉波特冠軍，日前他發聲，「體育班不應該被廢除，否則台灣棒球運動發展一定會受衝擊。」獲得許多基層棒球教練共鳴。44歲的大溪高中棒球隊總教練鄭錦繁，在基層球隊深耕近20年，大溪青棒以體育班招生，現有36名球員和3名教練，他說，「賴教練講的，我非常認同，我覺得外界刻自由時報 ・ 16 小時前
網搬「藍綠高鐵對比照」酸1事 慘遭陳柏惟打臉！
政治中心／于士宸報導近日，社群平台Threads上瘋傳2組「政治人物搭高鐵」的對比圖，只見一名網友同時曬出一張民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；及一張四位民進黨立委乘坐高鐵商務艙的畫面，接著原PO直言：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」疑似在酸某一方的行為。然而，畫面曝光後引起熱議，同時也釣出前立委、立法院榮譽顧問陳柏惟親回：「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出通常站著的比較多恐怕是因「沒買票」造成，瞬間讓全網笑成一片。民視 ・ 4 小時前
感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 4 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的自由時報 ・ 4 小時前
福轉運全是話術！宗教搭投資成長輩最兇險詐騙手法 警緊急呼籲家屬多關心
【警政時報 江雁武／台中報導】近年詐騙手法不斷推陳出新，警方發現，詐騙集團為迴避金融機構的防詐查核，竟指導被害 […]警政時報 ・ 4 小時前
紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場
根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。自由時報 ・ 4 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
針對違法垃圾傾倒案 陳其邁強調嚴查嚴辦並對惡質政治抹黑提告
[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結新頭殼 ・ 14 小時前