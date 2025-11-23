89歲黃麗琴無師自通做模型（1） (圖)

[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結

新頭殼 ・ 14 小時前