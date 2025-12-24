「89為何不去擋砍人嫌犯？」本尊現身神回一句 4.1萬人按讚笑翻

生活中心／林昀萱報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中余家昶挺身阻擋攻擊命喪刀下，義行受到讚揚。就有網友發問「逞凶鬥狠的8＋9，為何不阻止犯人？」沒想到真釣出許多自認是「89」的網友留言，其中一名男子神回「我們看起來會去誠品嗎」，吸引4.1萬人按讚。

台北街頭發生隨機殺人引起討論，就有網友在社群平台Threads發問：「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」一篇貼文引起熱烈討論，吸引138.7萬次瀏覽，有不少自稱是8+9的網友回應：「第一，我們不會去書局。第二，也不太會搭捷運跟去車站（除非做愛心發物資）。第三，我們出手制止有可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」、「感覺警察到場，反而會先叫他們趴下」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「89越來越難做了！我們不會去書局甚至搭捷運。再來就是就算我們平常去那些地方，搞不好還會被公幹說『猴子也會看書』不然就是『沒錢買車嗎』？」「身為一個三重在地89，我不太會去誠品。再來，假設真的遇到，我不會拿什麼都沒有的身體去擋他全副武裝。」

其中一名男子神回一句「我們看起來會去誠品嗎？」吸引4.1萬人按讚，許多人笑倒表示：「不知道要從哪邊反駁你」、「我曾經帶著我的89朋友們去誠品增加文藝氣息，結果店員一直跟在我周遭，還問我需不需要幫忙」、「大哥拜託您以後沒事多去，有你在的誠品我才逛的安心」、「真的會去的話，應該是被女朋友拖去」、「你的真誠真的是必殺技，一下子搞的不知道怎麼回你這句話了…」「超級幽默我不行了」。

