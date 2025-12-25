89為何不擋隨機攻擊嫌犯？一句話神回網友笑瘋

（記者周德瑄／綜合報導）台北市19日發生隨機攻擊案件造成4人死亡，社群平台Threads有網友好奇為何平常逞兇鬥狠的89不制止犯人。沒想到貼文釣出許多89自嘲回覆，直呼我們看起來會去誠品嗎，強調不會出現在書局或搭捷運。這番神回覆吸引數萬人按讚，幽默自黑的態度讓網友笑翻，認為這邏輯確實難以反駁。

圖／台北市19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡與11人受傷慘劇。（記者周德瑄攝）

這起隨機攻擊案件發生在19日晚間，27歲的嫌犯張文在台北車站、中山站及誠品南西店發動攻擊，造成4死11傷。儘管現場有勇者挺身阻擋，卻不幸喪命，事件引發社會高度震驚與恐懼。隨著輿論發酵，社群平台上出現一則貼文，質疑為什麼社會上常見的黑道或89族群，在這種危急時刻卻不見人影，甚至點名他們為何不保護一般民眾。

對此，許多自認是89的網友紛紛現身留言，展現出驚人的自覺與幽默感。其中最高讚的回覆直言，他們的族群根本不會出現在誠品，更有網友列出三大核心理由，指出第一他們不會去書局，第二也幾乎不搭捷運，第三則是擔心若真的出手，警察趕到現場時反而會先將看起來像89的人押在地上，甚至可能被叫去趴下受檢。

這些誠實的發言讓原本嚴肅的討論區瞬間充滿笑聲。有人開玩笑說你看他過了台北橋還敢不敢這樣，暗示在地勢力的威懾力，也有人感嘆89越來越難做，不管看書或搭捷運都會被酸。更有網友分享帶89朋友去誠品卻被店員全程緊盯的尷尬經驗，讓這場悲劇後的社群討論增添了一抹荒謬的趣味。

