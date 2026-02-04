「89猴」無照酒駕載女友人 員警攔查照闖被逮烙賽...最高可罰30萬

【記者莊曜聰／台南報導】為遏止無照駕駛亂象，交通部在2026年1月31起正式施行新制，大幅提高罰鍰金額、加重連帶責任，但還是有人以身試法，歸仁警分局員警3日深夜執行巡邏勤務，發現機車騎士、乘客雙載還未戴安全帽，員警鳴笛示警竟加速逃逸，大馬路上蛇行「跑給警察追」，警方通報線上圍捕，在一處巷弄逮人，騎車的楊男載著女友人無照、酒駕又拒捕，這下「代誌大條」。

社群平台「社會事新聞影音」流傳一段影片，民眾從自家陽台拍攝到疑似「89猴」載女友人在路上蛇行，竟是要躲避警方追捕，兩人還沒戴安全帽，警方巡邏車設下路障防堵，機車騎士仍不管不顧、繞行而過，最後轉進巷子裡，員警也騎車在後跟隨。

歸仁警分局說明此案，3日深夜11時許，分局員警在關廟區執行巡邏勤務，阿現機車騎士與乘客雙載未戴安全帽，員警趨前鳴笛示意停車受檢，不料對方竟加速逃逸，員警立刻通報分局線上警力出動圍捕，雙方追逐約10分鐘後，騎士轉入關廟區明德街一處巷弄，鑽路時「卡住」，被警方當場逮捕，連人帶車帶回警所。

警方調查，騎車的是35歲的楊姓男子，他載著32歲邱姓女友人上路，楊男有明顯酒氣但拒測，且沒有機車駕駛執照，全案依酒駕拒測、危險駕車、不服稽查取締、無照、未戴安全帽等製單舉發，光是罰單最高加總接近30萬元，邱女明知對方酒駕還上車，也得吃上6000元罰單。

楊男闖過巡邏車，躲進小巷被逮，光是罰單最高可罰30萬元。取自《社會事新聞影音》

