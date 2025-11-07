89.9萬能買電動車 Hyundai INSTER成為入門電動首選

記者鍾釗榛／綜合報導

Hyundai INSTER電動車。（圖／Hyundai提供）

Hyundai汽車近年來以「一年一台電動車」的節奏穩步布局，從IONIQ 5、IONIQ 6到性能猛獸IONIQ 5 N，再加上KONA Electric，全線電動陣容幾乎涵蓋各級距。而今年重磅登場的INSTER，則正式接下品牌最親民入門的任務，讓台灣消費者用不到90萬元的價格就能體驗Hyundai最新純電科技。

Hyundai INSTER電動車售價壓在90萬內。（圖／Hyundai提供）

INSTER奪下「年度電動車」桂冠

INSTER不只是小車界的黑馬，更是全球電動車舞台上的新焦點。2025年榮獲「World Electric Vehicle世界年度電動車」大獎，並躍升「World Car Awards」前三強，憑藉靈活空間、俐落外型與超高性價比，成為全球最受矚目的新世代純電都會車。

廣告 廣告

Hyundai INSTER榮獲「World Electric Vehicle世界年度電動車」大獎。（圖／Hyundai提供）

小巧身形

這次由南陽實業導入的INSTER，象徵Hyundai在台電動化布局正式成形，完成「從入門到高性能」的完整產品線。品牌不再只是豪華電車的代名詞，而是讓更多人能輕鬆跨進純電生活的橋樑。

電動車具有空間極大化的優勢。（圖／Hyundai提供）

限時優惠開跑

INSTER推出三款車型，限時優惠價自89.9萬元起，11月15日起開放VIP賞車體驗，並預計於2026年1月起交車。Hyundai顯然要用這台小而強大的INSTER，打開台灣純電市場的「全民時代」。

Hyundai INSTER電動車。（圖／Hyundai提供）

更多三立新聞網報導

Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後

鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI

【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足

詐騙洗錢還這麼高調！「陸上皇宮」成證物、辦案人員看傻眼

