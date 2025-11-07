89.9萬能買電動車 Hyundai INSTER成為入門電動首選
記者鍾釗榛／綜合報導
Hyundai汽車近年來以「一年一台電動車」的節奏穩步布局，從IONIQ 5、IONIQ 6到性能猛獸IONIQ 5 N，再加上KONA Electric，全線電動陣容幾乎涵蓋各級距。而今年重磅登場的INSTER，則正式接下品牌最親民入門的任務，讓台灣消費者用不到90萬元的價格就能體驗Hyundai最新純電科技。
INSTER奪下「年度電動車」桂冠
INSTER不只是小車界的黑馬，更是全球電動車舞台上的新焦點。2025年榮獲「World Electric Vehicle世界年度電動車」大獎，並躍升「World Car Awards」前三強，憑藉靈活空間、俐落外型與超高性價比，成為全球最受矚目的新世代純電都會車。
小巧身形
這次由南陽實業導入的INSTER，象徵Hyundai在台電動化布局正式成形，完成「從入門到高性能」的完整產品線。品牌不再只是豪華電車的代名詞，而是讓更多人能輕鬆跨進純電生活的橋樑。
限時優惠開跑
INSTER推出三款車型，限時優惠價自89.9萬元起，11月15日起開放VIP賞車體驗，並預計於2026年1月起交車。Hyundai顯然要用這台小而強大的INSTER，打開台灣純電市場的「全民時代」。
更多三立新聞網報導
Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後
鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI
【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足
詐騙洗錢還這麼高調！「陸上皇宮」成證物、辦案人員看傻眼
其他人也在看
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後
10月台灣新車市場總掛牌數達34,511輛，雖月增7.1%，但電動車卻冷到發抖，僅掛牌1,305輛，月減高達66.2%，創下今年新低紀錄。主因無他Tesla全面熄火，10月掛牌數僅21輛，與9月的2,491輛相比幾乎「腰斬再腰斬」，Model Y與Model 3甚至只分別交車6與7台。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Mercedes-Benz賓士electric CLA中國正式開賣！更長、跑更遠、售價也更便宜
Mercedes-Benz賓士electric CLA中國正式開賣！更長、跑更遠、售價也更便宜SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
義式信仰回歸 Alfa Romeo Stelvio Intensa 運動休旅試駕
寶嘉聯合終於在2025年正式導入台灣車友敲碗多年的Alfa Romeo品牌，回歸台灣市場！首波引進Giulia房車、Stelvio休旅車等，其中Giulia車系包括Sprint、Intensa、Quadrifoglio，建議售價分別為218.9 萬、248.9 萬、448.9 萬元；Stelvio車系則規劃了Sprint、Intensa雙車型，建議售價為 228.9 萬與258.9 萬元。我們試駕的Stelvio Intensa定位上為中小型運動休旅，是新世代沒接觸過Alfa Romeo的車友會想要入手的一個車型。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 23 小時前
BMW X1 M SPORT 199 萬起推新年式陣容！
BMW 總代理汎德今（6）日正式發表全新年式BMW X1 M Sport豪華運動休旅，導入 X1 sDrive18i M Sport 與 X1 sDrive20i M Sport 兩款車型，建議售價分別為新台幣 199 萬元 與 220 萬元。2GameSome ・ 17 小時前
AUDI發表全新概念跑車Concept C，揭示AUDI品牌全新的設計語彙
AUDI旗下的雙門轎跑TT和8超跑R8去年以來先後停產，這品牌連敞篷跑車也都不再生產，對這個豪華品牌來說，似乎因此少了一些熱血和活力，所幸今日品牌終於扭轉這種弱勢的形象，推出全新概念跑車Concept C。量產車預定 2027 年上市。AUDI奧迪表示，未來量產車將和這台概念車之間不會有太大的差異，除了多了感應式車門把手、多了幾個傳感器和其他一些細部小調整。汽車日報 ・ 11 小時前
鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI
Volkswagen正式在台推出The new Polo GTI，以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。這不只是Polo家族的巔峰代表，更是GTI誕生50週年的壓軸之作，傳承賽道基因、結合現代科技，讓熱血與智慧一次兼得。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
Smart預告將讓ForTwo迷你都會車重出江湖
你一定以為smart品牌的創業之作，smart迷你都會用車Smart ForTwo已經走入歷史，而今它將復出，並採用新的車名#2，它將由賓士設計，並在中國境內生產製造。汽車日報 ・ 1 天前
上班路變修羅場！彰化崙美路清晨4車連環摔 超車失誤害3騎士倒成一片
警方指出，54歲的何姓男子駕駛一輛自小客車，沿崙美路由南向北直行時，疑似為了超越前方車輛，突然切入對向車道，但就在此時正沿崙美路由北向南直行的45歲張姓騎士迎面而來，雙方來不及反應便猛烈碰撞。張姓騎士被撞倒在地，倒地的機車橫躺在路中央，路況瞬間混亂。而就在這...CTWANT ・ 22 小時前
進攻入門純電市場！Hyundai Inster 採三車型陣容投放上市，建議售價 94.9 萬起！
此次由南陽實業導入的全新INSTER，不僅宣告Hyundai汽車在台電動化布局邁入全新階段，更完成「從入門都會到性能跑旅」的全級距純電產品陣線，讓消費者以更親近的門檻，體驗最新純電科技與設計美學。INSTER今日(6日)正式上市，提供三款車型，建議售價 94.9 萬起！2GameSome ・ 18 小時前