8BitDo 推出全新翻揭式手機遊戲手掣！Apple 官方認證，超輕量設計、支援 Android 及 iPhone，手遊玩家必入？｜CES 2026

知名遊戲配件品牌 8BitDo（八位堂）在今年的 CES 2026 大展上，再次為手遊玩家帶來驚喜。這次他們預告會搶先展示今夏才正式推出的全新遊戲手掣 8BitDo FlipPad，最大的賣點在於其獨特的翻揭式結構，在有需要時，玩家可以翻開手掣，如常使用虛擬鍵盤。

8BitDo 更在 X 平台的貼文上直言，FlipPad 是獲得 Apple 官方認證，相信玩家可以對其在 iPhone 上的兼容性有信心。在影片中看到，FlipPad 專門為 iPhone 遊玩 Game Boy 經典遊戲時，可以補上實體按鍵的手感。

