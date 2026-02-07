8lak張鈞「會跟周杰倫吃飯、打球」 曝光對方暖心舉動

記者林政平報導／嘻哈歌手「8lak」張鈞7日在舉辦「你最近過得好嗎？」演唱會，當時他積極透過IG搭訕羅志祥、春風等前輩，為了分享自己的音樂，沒想到成功獲得前輩的暖心回應，近年還透過好友派偉俊認識「周董」周杰倫，他說「我透過派偉俊認識了周杰倫，有一起吃過飯、打過球。」稱讚周杰倫超有親和力。

但他卻自爆不敢讓周杰倫聽自己的音樂，「以為天王有個氣場，結果沒有，但我不太敢給他聽歌，因為他真的太強，我怕他聽了會說『做什麼東西』。」

而他的音樂路，曾遭到媽媽反對，讓他氣到三度離家出走，甚至出動警察透過IG協尋。這幾年張鈞跟爸媽的關係逐漸好轉，聊起感情狀況，他坦言有個曖昧的好友，已經曖昧4年多，好友也會現身演唱會支持。

