8lak「把初戀女友英文名刺手臂」就遭劈腿！內耗1年才走出 他收男粉私密照超傻眼

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

高嘉佑、王泰翔、8lak於今（15）日出席媒體活動，8lak當場爆料自己被綠的感情史，把第一任女朋友的名字刺在手臂上，隔天就得知被綠的消息，讓他很無語，還因此內耗了一年。

8lak分享被綠的感情史。（圖／益極娛樂提供）

8lak分享近況，最近在追《海賊王》，因為小時候被媽媽規定看不了電視，所以現在才開始補足小時候的缺憾，他透露是個純情的人，就連第一次看A片都是17、18歲的時候，談到感情，他提到18歲第一次談戀愛，還把第一任女朋友的名字刺在右手臂內側，「刺完就被綠，她直接跟我說喜歡上別的男生。」但他表示，要把這個刺青洗掉，用阿公阿嬤的名字蓋上去，說起這段感情，他坦言自我內耗一年左右，覺得自己不夠好。

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王泰翔提到把他帶入音樂圈的恩人是謝和弦（阿扣），「他給我滿多鼓勵的，第一次見面的時候，就送我吉他背帶，上面還有他的簽名，他常常帶我去唱一些表演，唱跨年，給我一些唱酬。」現在不是單身的他，與女友交往半年，他笑說女友會介意他與粉絲近距離接觸，他會好好哄女友，對她說：「寶寶不要生氣，我下次不會這樣。」他也透露，沒有收過女粉絲的裸照，但是有收過男生傳的私密照。

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