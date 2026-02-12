9人團剩5人！選秀男團ZEROBASEONE震撼改制 3月安可場「最後合體」
韓國選秀限定團體ZEROBASEONE（ZB1）成員砍了近一半，3月起確定從9人團改編為5人組，繼續團體活動！
ZEROBASEONE變成5人組迎新篇章
他們所屬的WAKEONE娛樂今（12日）發布官方聲明表示，「成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭等5名成員，基於深厚的信任，決定一同開啟ZEROBASEONE的全新篇章。」
公司承諾，「為了讓5人體制穩定成長，公司將不遺餘力提供全方位支援。也會持續與所有成員保持溝通，讓彼此作為同行夥伴，共同成長。」
這次的改制聲明，也代表隸屬YH娛樂的章昊、RICKY、金奎彬、韓維辰等4名成員，將在下月隨團參與完ZEROBASEONE演唱會後，另有演藝規劃，為9人團的ZEROBASEONE畫下句點。
3月首爾安可場最後同台
ZEROBASEONE當年透過選秀節目《BOYS PLANET》脫穎而出，成軍後已締造6張專輯連續賣破百萬的暢銷紀錄，他們原先預計活動2年半，在上月底宣布活動期間延長2個月，如今隨著成員異動聲明，3月的首爾安可演唱會將是全員最後合體。
當兵爽休102天恐關3年！宋旻浩被抓包整月只上4天班 長官護航淪共犯
「婆媽劇專業戶」鄭恩宇猝逝！生前訊息曝光 氣憤吐：騙子真多，我成了電視台傻瓜
判賠255億給閔熙珍！HYBE一審吞敗喊遺憾 火速宣布將上訴
中國歌王「撞臉習近平」被封殺！新照100%神還原...網笑：長得像也違規
嗆辣壞皇后暴紅卻遭迪士尼解雇！她因1句話丟8年飯碗
娛樂中心／杜子心報導美國加州迪士尼樂園一位以「毒舌」圈粉的壞皇后，最近突然消失舞台，引發討論。27歲的莎賓娜．馮．B從18歲進入園區，8年來長期飾演《白雪公主》中的反派角色，靠著即興反應和強烈角色感，在TikTok、YouTube累積大量觀看。不少遊客專程入園，只為被她用皇后語氣「嗆」一句。外界一度猜測她是否因為太受歡迎而被請走，直到她接受《NewsNation》專訪，才說出真正原因。
75歲翁倩玉驚吐母逝！認《陽光》「跟媽有關的都哭」 素顏自摔全不假替身
翁倩玉曾以《真假千金》奪下金馬影后，近年年輕人對她的印象則以保健食品居多，她睽違47年再度接演國片《陽光女子合唱團》締造影史奇蹟。電影上映至今票房突破5億大關，更有望在春節期間超車《海角七號》登頂台灣影史冠軍。
HBL》南湖搭上4強末班車 南山連12季4強遭斷
114學年HBL高中籃球甲級聯賽12日產生男生組最後一席4強，上季第4南湖高中第1節就轟下34分，領先上季亞軍南山高中13分，南山第3節曾追到54比57只剩3分落後，南湖透過一波13比0猛攻再次甩開南山，全隊砍進15記三分球的南湖108比85大破南山，南湖搭上4強末班車，3月21日、22日和東泰高中、能仁家商及松山高中決戰台北小巨蛋。
戰況激烈拉鋸！ 江宏傑脫口「超怕輸給女生」錢薇娟笑翻
《最強的身體》迎來女單、混合團體戰最狂對決，在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾。曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸，此次代表白隊出賽，面對紅隊來自女團 HUR+ 的強悍女力裴頡緊追不放，霸氣放話：「我就是 ALL IN 直接衝了，多一秒是一秒！」
簡嫚書向《世紀血案》製作方寄律師函要求解約 強硬發聲：未回覆將提告
簡嫚書今日發表聲明指出，在2月7日發布聲明後，已與經紀團隊及律師依合約採取法律行動，要求製作方不得以任何形式使用或露出相關作品；也在2月9日透過律師向費思兔文化娛樂公司負責人蘇敬軾及郭木盛寄出兩封律師函，正式通知解除「演員聘任合約書」，並要求對方於5日內書面確...
HBL》生死戰！南湖大勝南山 吊車尾搭上4強列車
南湖高中、南山高中今晚在114學年HBL男子甲級8強賽廝殺，南湖靠著張哲瑋在第3節的「神奇表現」，最終以108：85打敗南山高中，隊史首度連兩屆進軍4強。本季4強決賽將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，南湖搭上晉級列車後，將以第4種子挑戰頭號種子東泰高中，另一場4強由衛冕軍松山高中對陣能仁家商。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
51歲謝金燕大巨蛋開外掛！Bra Top＋洞洞裝辣噴鼻血 逆天長腿全看光
「姐姐」謝金燕相隔十年二度受邀，今（12日）登上「2026全鴻海運動嘉年華」擔任壓軸演出。無愧電音女王封號，她一現身便大秀火辣美腿，更連飆7首經典電音組曲，將台北大巨蛋瞬間變身巨型夜店。謝金燕看著台下滿滿員工，開玩笑說：「場地變大了，我也長大了，謝謝十年後你們都還在。」更幽默直呼希望下次見面別再等十年，「不然姐姐真的要變奶奶了！」
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
簡嫚書怒下最後通牒！寄律師函給《世紀血案》劇組：不解約就提告
電影《世紀血案》的未授權爭議進入法律攻防關鍵期！女星簡嫚書今日（12日）再度發出嚴正聲明，透露已正式委託律師對「費思兔文化娛樂」及負責人蘇敬軾、郭木盛寄出律師函，要求即刻解約並封殺所有演出畫面。面對明日即將到來的最後回覆期限，簡嫚書放話：「倘若明天仍未收到回覆，我將直接進行提告！」
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。