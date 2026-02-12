9人團剩5人！選秀男團ZEROBASEONE震撼改制 3月安可場「最後合體」

ZEROBASEONE先前已為了專輯《RE-FLOW》拍攝畢業照。翻攝IG@zb1official

韓國選秀限定團體ZEROBASEONE（ZB1）成員砍了近一半，3月起確定從9人團改編為5人組，繼續團體活動！

ZEROBASEONE變成5人組迎新篇章

他們所屬的WAKEONE娛樂今（12日）發布官方聲明表示，「成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭等5名成員，基於深厚的信任，決定一同開啟ZEROBASEONE的全新篇章。」

公司承諾，「為了讓5人體制穩定成長，公司將不遺餘力提供全方位支援。也會持續與所有成員保持溝通，讓彼此作為同行夥伴，共同成長。」

這次的改制聲明，也代表隸屬YH娛樂的章昊、RICKY、金奎彬、韓維辰等4名成員，將在下月隨團參與完ZEROBASEONE演唱會後，另有演藝規劃，為9人團的ZEROBASEONE畫下句點。

ZEROBASEONE將從3月起變成5人組。翻攝IG@zb1official

先前與蔡依林、許光漢合照的中國成員章昊（中）確定離團。翻攝IG@zb1official

3月首爾安可場最後同台

ZEROBASEONE當年透過選秀節目《BOYS PLANET》脫穎而出，成軍後已締造6張專輯連續賣破百萬的暢銷紀錄，他們原先預計活動2年半，在上月底宣布活動期間延長2個月，如今隨著成員異動聲明，3月的首爾安可演唱會將是全員最後合體。



