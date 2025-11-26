9人獵殺黑熊一審判無罪 成原民狩獵除罪後首例

青年騎機車「三貼」載台灣黑熊屍體，引發爭議。屏東地檢署2022年12月查獲，霧台鄉大武部落在3年內，獵殺4隻黑熊、3隻台灣野山羊等保育類動物，依《野保法》起訴9名涉案村長及村民。

26日判決出爐，9人均判無罪，僅顏姓被告幫兒子頂罪部分，判拘役10日可易科罰金。

屏東縣霧台鄉大武村長麥庸正說道，「我們一直以來獵到山上的東西，它是不論什麼東西，有獵到就是拿回來部落分享，如果在這個行為上灌輸我們一個罪的話，我們比較沒辦法去接受這一點。」

屏東地院刑一庭長鍾佩真說明，「被告9人均為原住民，且本案之獵捕、宰殺行為，因係基於非營利自用目的，其中1隻台灣黑熊因同時有危及人類性命之虞，被告是為避免受攻擊而射殺。」

警方在涉案人家中找到保育類動物屍體，但屏東地院考量涉案人身分及行為，符合《野保法》今年2月修正、增訂條文中「非營利自用」的除罪事由，認定可用行政罰替代刑罰。對此屏東縣府表示，將研議是否以行政罰開罰。

民進黨立委伍麗華表示，「原住民一路走過來， 就是跟中華民國的法律在做磨合，這個事件之後，大武部落也成立了黑熊巡守隊，如果我們的法律是這樣，請政府給予我們尊重、給予我們空間，一起來維護我們的山林。」

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾認為，「狩獵野生動物絕對不是一個自由跟權利，因為野生動物牠其實是屬於整個國家領域範圍的，應該都要受到平等的管制跟規範，所以問題是在於說，所謂的『非營利自用』怎麼樣被監督。」

原民立委及動保團體看法不同，由於近年常有台灣黑熊被目擊出沒於淺山地區，動保團體也擔憂，非營利自用除罪事由，沒有數量管制及監督機制，恐怕難以兼顧生態平衡，呼籲政府加強配套管理，確保動物生存權利。