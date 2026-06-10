9個交易日拉8根漲停！富邦媒遭加重處置至6/24日、股價今終於拉回

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受處置期間交易頻率受限影響，富邦媒今早成交量僅 377 張，明顯較前一日 3,131 張更加萎縮，股價亦拉回 6.21%，暫報 400 元。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 證交所、櫃買中心週二（9 日）公布台股新增處置股名單，僅上市富邦媒（8454）1 檔、上櫃掛零，處置時間從今（10）日至 6 月 24 日。值得注意的是，本身正在「被關」的富邦媒，原預計處置期至 6 月 18 日，今起再加重處置，時間延長至 6 月 24 日，且撮合時間自每 5 分鐘，延長至每 20 分鐘。

受處置期間交易頻率受限影響，富邦媒今早成交量僅 632 張，明顯較前一日 3,131 張更加萎縮，股價亦拉回 6.21%，暫報 400 元。

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這家電商龍頭的近期股價表現堪稱戲劇化，自 5 月 27 日股東會後隔日連翻上演「漲停秀」，近 9 個交易日來拉出 8 根漲停，股價自股東會當日的 191 元，至昨日衝到 426.5 元，漲幅高達 123.3%。即便台股週一盤中重挫約 2,700 點，富邦媒依舊表現逆天，以 388 元漲停價作收，市值一舉衝破千億元大關，股價、市值都在短短 8 個交易翻倍漲。

日前，富邦媒董事長蔡明忠於股東會上答覆股東對公司股價何時重返「千金股」時表示「我們要爬著回去」，且喊出「強化電商本業的成長」、「持續創新」以及「考慮併購」的發展策略，被市場解讀為強烈多頭訊號，股價自此開始起飛。

財經專家葉育碩在臉書發文表示，富邦媒這波「真的可以稱台股傳奇」，靠的不只是董事長的一句話，隨著 618 購物節旺季即將到來、電商產業景氣回溫、AI 導入電商應用的想像空間，再加上籌碼面資金瘋狂湧入，最終形成了這波驚人的行情。

富邦媒因漲幅超過一倍，自 6 月 5 日起至 6 月 18 日遭列處置股，處置期間改為每 5 分鐘人工撮合一次，且單筆買賣達 10 張或累積達 30 張以上時，須預收全部款券。

據《工商時報》報導，法人分析，富邦媒明（11）日將實施除息，預計發放每股現金股利 10 元，原具備高股息題材，吸引資金提前卡位；另在物流方面，將由北區、南區的物流中心，搭配預計於 2027 年啟用的中區物流中心，因應大型檔期與高峰期間需求，子公司富昇物流則補強整體物流量能及供貨配送效率。雖第一季 B2C 業務年比轉正，每股稅後純益（EPS）2.43 元，獲利有撐，但後續仍有同業擴大布局台灣物流，以及跨境電商競爭等挑戰。

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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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