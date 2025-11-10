9個月下架1.7萬則詐騙廣告 刑事局揭假冒名人詐騙4手法

警政署刑事警察局今天(10日)召開打詐儀錶板記者會，提醒國人需留意4種假冒名人的詐騙手法，「竹北吊車大王」啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑也現身說法，指出有不少人看到AI生成的詐騙影片，誤以為他代言、販售面霜等20幾種商品，因而受騙上當。他嚴正澄清自己沒有販售任何商品，並呼籲民眾善用165打詐儀表板官網。

刑事局長周幼偉在記者會中指出，假冒名人詐騙案件近期有增加的趨勢，因此特別提醒國人應留意4種詐騙手法，分別是「假冒名人贈書詐騙」、「假冒名人推銷商品詐騙」、「假冒名人投資詐騙」以及「AI生成名人影片詐騙」。

被假冒的名人之一就是曾調派機具到花蓮光復災區協助救災的「竹北吊車大王」胡漢龑，他今天現身說法表示，詐騙集團運用AI科技生成他的影片，向大眾推銷20種商品，導致上千人受騙上當，他再次呼籲民眾別信以為真。他說：『(原音)我個人也是深受其害，因為我的救災影片，包括我的一些宣導影片，不斷地被用AI生成，影像、聲音模仿得幾乎是一模一樣，希望所有的我的好朋友、觀眾、民眾們，希望你們多看一下「165打詐儀表板」，再來第二個就是不要去貪小便宜。』

根據刑事局統計，最常被假冒的名人有吳淡如、李蜀芳、張忠謀、黃仁勳、高嘉瑜等人，今年1月到9月已通報下架1萬7千多則假冒名人詐騙廣告，如果民眾再發現類似廣告，刑事局建議民眾可透過數位發展部「網路詐騙查詢通報網」通報下架。

另外，「普發現金1萬元」政策剛上路，根據刑事局統計，遭釣魚簡訊詐騙的民眾有1人、遭假檢警詐騙的民眾有2人。刑事局表示，目前已在「165打詐儀表板」網站特別設立「普發現金1萬元」專區，彙整相關新聞及防詐、打詐資訊，請接獲可疑資訊的民眾前往專區查詢確認，以免落入詐騙陷阱。