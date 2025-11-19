9個月大嬰兒遭美國大型惡霸犬咬死！持證XL bully犬傷人致命 父母涉疏忽遭逮
英國威爾斯蒙茅斯郡（Monmouthshire）日前發生一起令人震驚的犬隻攻擊事件，一名9個月大的男嬰瓊提威廉布拉克（Jonte William Bluck）遭家中飼養的美國大型惡霸犬（XL bully）咬傷，送醫途中不治。當地驗屍庭於11月17日開啟正式調查，初步死因為「頭部壓迫性損傷」，與犬隻攻擊一致。
據《BBC》和《天空新聞》（Sky News）報導，事發於2025年11月2日，瓊提當時正暫住於父親位於羅吉特（Rogiet）克羅斯威（Crossway）的家中。當日他在家中遭6歲的雄性美國大型惡霸犬攻擊，頭部受到嚴重傷害，雖被緊急送往格蘭奇大學醫院（Grange University Hospital），但在途中即已死亡。
驗屍官羅斯法默（Rose Farmer）於11月17日於格溫特驗屍庭（Gwent Coroner’s Court）表示：「瓊提在父親家中遭家犬咬傷，經醫療單位確認已於途中死亡。初步判定死因為頭部壓迫性創傷，與犬隻咬傷一致，已開啟正式調查程序。」案件將於2026年8月4日續行開庭，目前由警方主責調查。
報導指出，該犬已於2024年依《危險犬隻法》（Dangerous Dogs Act 1991）完成登記，取得英國環境、食品與鄉村事務部（Defra）核發的豁免證書。依規定，持證犬需完成絕育、植入晶片並投保責任險，平時在公共場所必須配戴口罩與牽繩，但無需在家中限制行動。
目前尚無官方公布導致攻擊事件的確切原因。媒體未透露當時男嬰與犬隻接觸的情境，是否有監護人陪同也未說明。不過，警方依初步調查，以「飼養失控犬隻導致致命傷害」與「兒童疏忽照護」兩項罪名，逮捕一名30多歲男子與20多歲女子，兩人皆來自羅吉特。警方隨後將其釋放，但仍列為保釋調查對象，案件尚未結案。
據英國政府說明，美國大型惡霸犬（XL bully）為非特定品種分類，屬體型最大型的美國惡霸犬類型，外觀特徵為體格壯碩、肌肉發達、頭部方正，成年雄犬肩高可達51公分以上。2024年起，英國全面限制該犬種之繁殖、買賣與未註冊飼養行為，違者可面臨最高6個月徒刑或無上限罰金。
截至目前，政府已接獲逾6萬筆豁免登記申請，顯示該犬種飼養比例不低。雖部分飼主強調其可經良好訓練控制，但因曾發生多起重大攻擊事件，仍被歸類為高風險犬種。
瓊提的悲劇再次引發英國社會對高風險犬隻與嬰幼兒共處安全的高度關注，相關法律與監管規範也預期將面臨檢討壓力。
