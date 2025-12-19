9傷、4命危！北車、北捷恐攻男行兇後墜樓 無生命跡象送醫

歹徒在北車連續丟了至少五顆煙霧彈。翻攝畫面



台北車站 M7出口19日下班時段遭戴著防毒面具的男子，連續丟擲至少五枚煙霧彈，造成一人沒有生命跡象，另一人嗆傷送醫；歹徒行兇後跑到北捷中山站，不只投擲煙霧彈，且隨機砍人，面對警方包圍，他逃到高處後墜樓，人沒有生命跡象送醫。

根據台北市消防局的統計資料，從北車至捷運中山站，台北車站部分，57歲男子，外科OHCA送台大；另有54歲男子，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。至於北捷中山站也就是位在南京西路12號(新光三越南西店)，現場有7位民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷，現場已無火煙。

發稿時間１９：１７

更新時間１９：２１

