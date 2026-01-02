9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱

undefined

天后蔡依林2025年末首登台北大巨蛋，一連舉辦三場《Pleasure》世界巡迴演唱會，更斥資9億打造高規格舞台，昨（1）晚最後一場同樣帶給歌迷滿滿驚喜，現場豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，掀起全場高潮，她也透露，大巨蛋檔期實在太難預約，「今年可能沒有機會加場」。

蔡依林2025年末送給粉絲大禮，宣布大巨蛋連三天開唱，陪伴粉絲揮別2025、迎接2026，蔡依林將巨型「蛇冠心座」搬進大巨蛋，更出動七層樓高的八臂女神雕像，造價約1250萬台幣，讓粉絲看得目不轉睛。

蔡依林2025年末、2026年初舉辦三場大巨蛋演唱會。圖／凌時差提供

元旦最後一場現場更豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，蔡依林站在巨型貪婪金豬上開唱，當唱到歌詞Money時，金豬瞬間化身成灑鈔機，掀起全場高潮，蔡依林笑說，自己平常每晚9點半到10點睡覺，這次為了演出破功熬夜，但興奮的感覺就像戀愛一樣。

蔡依林將巨大金豬搬上舞台。圖／凌時差提供

蔡依林砸9億打造高規格舞台。圖／讀者提供

至於歌迷很期待敲碗加場，蔡依林開玩笑說，她也很希望多跟大家見面，如果大家哪一天經過大巨蛋發現沒有辦活動的話，就趕快打給她，她會趕快衝進去，直說大巨蛋實在是太難約，而在結束壓軸場後舉辦慶功記者會，她則透露今年可能沒有機會加場。

台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊

