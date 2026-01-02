9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱
9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱
天后蔡依林2025年末首登台北大巨蛋，一連舉辦三場《Pleasure》世界巡迴演唱會，更斥資9億打造高規格舞台，昨（1）晚最後一場同樣帶給歌迷滿滿驚喜，現場豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，掀起全場高潮，她也透露，大巨蛋檔期實在太難預約，「今年可能沒有機會加場」。
蔡依林2025年末送給粉絲大禮，宣布大巨蛋連三天開唱，陪伴粉絲揮別2025、迎接2026，蔡依林將巨型「蛇冠心座」搬進大巨蛋，更出動七層樓高的八臂女神雕像，造價約1250萬台幣，讓粉絲看得目不轉睛。
蔡依林2025年末、2026年初舉辦三場大巨蛋演唱會。圖／凌時差提供
元旦最後一場現場更豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，蔡依林站在巨型貪婪金豬上開唱，當唱到歌詞Money時，金豬瞬間化身成灑鈔機，掀起全場高潮，蔡依林笑說，自己平常每晚9點半到10點睡覺，這次為了演出破功熬夜，但興奮的感覺就像戀愛一樣。
蔡依林將巨大金豬搬上舞台。圖／凌時差提供
蔡依林砸9億打造高規格舞台。圖／讀者提供
至於歌迷很期待敲碗加場，蔡依林開玩笑說，她也很希望多跟大家見面，如果大家哪一天經過大巨蛋發現沒有辦活動的話，就趕快打給她，她會趕快衝進去，直說大巨蛋實在是太難約，而在結束壓軸場後舉辦慶功記者會，她則透露今年可能沒有機會加場。
台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
2025最頂跨年演唱會是哪場？PTT鄉民一面倒選台東：空前等級
蔡依林大巨蛋開唱＋跨年晚會夾擊 北捷國父紀念館站湧人潮
蔡依林大巨蛋開唱！3樓高「巨蟒」上唱跳 謝盈萱讚：這不只是演唱會
其他人也在看
斥資9億！蔡依林大巨蛋演唱會被封「天花板」等級 曝加場可能性
天后蔡依林自2025年12月30日起，一連3天在大巨蛋舉辦耗資9億元打造的《PLEASURE》演唱會，被網友封為當今演唱會的「天花板」等級，網友甚至形容精采程度媲美「奧運開幕式」。蔡依林1日在慶功宴上展現幽默感，打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」更感性表示，演出對她而言是神聖的，重點在於每一次踏上舞台都能感受到被「激活」的靈魂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林開唱獲讚「奧運等級」喊榮幸！ 開唱前先補眠15分鐘 最愛道具是這樣
【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，3場演出讓她不得緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／趙露思罕見賣萌跳〈撒嬌舞〉挑戰 卻因脫口「像蒼蠅」遭TWS粉絲圍剿！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜南韓人氣男團TWS的歌曲〈OVERDRIVE〉在海內外娛樂圈掀起「撒嬌舞」挑戰熱潮。中國女星趙露思先前也在個人社群發布翻跳，並在12...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
蔡依林自嘲秀斗只因2025年過得飛快 鬆口返場台北可能性
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會今晚（1日）邁入最終場，蔡依林堪稱火力全開熱舞，越來越享受演出，在公牛、巨蟒、金豬及飛天馬車輪番上陣，讓台下觀眾看得忘我，蔡依林自曝笑話，她說：「嗨！新年快樂，有一個超好笑的，我昨天不小心把2025講成2024了，可能不是只有我一個人『秀斗』，我朋友看到（飛馬）遊行過來，大叫說『好大一隻大象』。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會後受訪（1） (圖)
華語歌后蔡依林（圖）在台北大巨蛋舉辦PLEASURE巡迴演唱會台北場次，1日結束演出後出面接受媒體聯訪，分享這次在大巨蛋開唱心情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／古天樂驚傳病倒現身回歸！「宣布重磅來台」最新狀態曝光
55歲香港男神古天樂主演的電影《尋秦記》近來在中國大陸與香港票房表現亮眼，演員群也馬不停蹄奔波各地宣傳。不料，2日卻傳出古天樂身體不適、緊急送醫的消息，對此他今日隨即在深圳站行程中歸隊現身，讓粉絲放心了不少。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
直擊／蔡依林喊話歌迷「打給我」！口誤告別2024年 自嘲：腦袋秀逗
蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會，連續3場共12萬張門票全數秒殺。她今（1）晚演出時，透露下午在粉絲見面會上就被問到加場，儘管自己也非常希望能多與大家見面，但台北大巨蛋檔期實在太難敲定，因此幽默喊話「如果某一天發現大巨蛋沒有活動的時候，趕快打給我，我們趕快衝進來表演」，更承諾：「只要一約到，我馬上通知你們好不好？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林不藏了！踏上30公尺巨蟒飛天 征服大巨蛋心聲曝光
華語天后「Jolin」蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕，這次開唱她的巨型道具掀起話題，足凳30公尺長的巨型蟒蛇升天噱頭十足，昨晚她在演唱會後受訪吐露真實心聲，坦言站在蟒蛇上心情毫不緊張，「走得越快我就越開心，很像是海盜船的感覺。」為了演唱會踏上巨蟒飛天，Jolin顯得老神在在，她表示：「我第一次在彩排就自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
蔡依林大巨蛋慶功坦言「想再多唱幾場」 農曆年後14城巡演接力開跑
新巡演大巨蛋3晚演出精采絕倫，Jolin全程開麥高歌熱舞逾150分鐘，體力與唱功驚艷全場，更以堪比奧運開幕式的震撼舞台橫掃全台熱搜。對此，Jolin謙虛回應：「很替創意團隊跟執行團隊感到驕傲，大巨蛋可以放進以前小巨蛋擺不進去的東西，這些東西是我很驕傲的。」而3場大巨蛋演...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄惡火！鐵窗鐵捲門鎖死阻逃 年輕夫妻1死1傷
高雄市 / 綜合報導 高雄大社區民生路一處住宅，今(2)日凌晨4點多，傳出火警，火勢燃燒猛烈，一家七口，5人逃出來沒有受傷，但住在房子後方的年輕夫妻，一死一傷，20歲妻子逃生不及，命喪火窟，22歲的丈夫則是手腳燒燙傷，意識不清，人還在醫院救治中，根據了解，因為現場是鐵皮屋，後方房間，還有鐵捲門和鐵窗，都是鎖住的，增加救援困難，詳細起火原因，還有待進一步調查釐清。凌晨四點多，高雄大社區民生路，住宅傳出火警，火勢燃燒猛烈，消防隊獲報後，趕緊到場滅火救援，鋸鐵門，出動電鋸，要鋸開鐵窗和鐵捲門，搶時間救人，但鐵皮屋已陷入火海，火警意外發生在，2號凌晨4點多。據了解一家七口，住在這間鐵皮屋，5位家人沒有受傷，但住在後方同一間房的夫妻倆，一死一傷，20歲的妻子，逃生不及命喪火窟，22歲的丈夫，則手腳燒燙傷意識不清，目前還在醫院救治中。高雄市消防局大社分隊長林家得：「總共住了7個，還有一個人，沒有逃出來，我們經過搜索，有一人送醫，一人死亡，就是在後面的房間找到的，起火點還要再調查。」根據了解，年輕夫妻兩都是物流理貨員，平常和男方家人一起住，裡頭共有3間房間，而夫妻倆，住在後方房間，因為鐵捲門和鐵窗，都是鎖起來的，救援時更花時間較困難，沒想到卻從此天人永隔。附近鄰居：「住兩年多，我哥哥的兒子，租給他們的。」親友：「都做工廠，或是剪頭髮的而已。」凌晨住宅大火，年輕妻子命喪火窟，丈夫還在治療中，究竟起火原因為何，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林親曝今年加場機率 許願5點開唱「還可以跟周公約會」
蔡依林（Jolin）媲美奧運開場的台北大巨蛋「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨晚（1╱1）依依不捨落幕，慶功記者會上透露一下台馬上就約做Spa療程，被問只唱3場會不會不過癮？她笑說：「好像有一點，但其實我體感已經唱了5場了，我彩排2天。」至於粉絲關心的加場機率，她直言：「今年好像沒有機會，高雄好像也有問過，時間就是沒有搭起來，本來那時候就覺得如果有場地的話，2026的也一起公布，結果沒有。」被問是否選大巨蛋或高雄加場？她萌說：「我也不曉得。」太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 60
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 34
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 10 小時前 ・ 12
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 9 小時前 ・ 1