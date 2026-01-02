9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱
天后蔡依林2025年末首登台北大巨蛋，一連舉辦三場《Pleasure》世界巡迴演唱會，更斥資9億打造高規格舞台，昨（1）晚最後一場同樣帶給歌迷滿滿驚喜，現場豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，掀起全場高潮，她也透露，大巨蛋檔期實在太難預約，「今年可能沒有機會加場」。
蔡依林2025年末送給粉絲大禮，宣布大巨蛋連三天開唱，陪伴粉絲揮別2025、迎接2026，蔡依林將巨型「蛇冠心座」搬進大巨蛋，更出動七層樓高的八臂女神雕像，造價約1250萬台幣，讓粉絲看得目不轉睛。
蔡依林2025年末、2026年初舉辦三場大巨蛋演唱會。圖／凌時差提供
元旦最後一場現場更豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，蔡依林站在巨型貪婪金豬上開唱，當唱到歌詞Money時，金豬瞬間化身成灑鈔機，掀起全場高潮，蔡依林笑說，自己平常每晚9點半到10點睡覺，這次為了演出破功熬夜，但興奮的感覺就像戀愛一樣。
蔡依林將巨大金豬搬上舞台。圖／凌時差提供
蔡依林砸9億打造高規格舞台。圖／讀者提供
至於歌迷很期待敲碗加場，蔡依林開玩笑說，她也很希望多跟大家見面，如果大家哪一天經過大巨蛋發現沒有辦活動的話，就趕快打給她，她會趕快衝進去，直說大巨蛋實在是太難約，而在結束壓軸場後舉辦慶功記者會，她則透露今年可能沒有機會加場。
台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 59
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅
在電影《功夫》飾演乞丐的知名港星、武術指導袁祥仁，驚傳元旦1月1日病逝，享壽69歲。妻子證實噩耗，表示袁祥仁於伊利沙伯醫院安詳辭世，喪禮2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光
郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 2 天前 ・ 65
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 18 小時前 ・ 5
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 56
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 18 小時前 ・ 17