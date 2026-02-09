9兆預算欠過年！公督盟轟藍白委「爽領30萬年終」：不顧民生向中共獻媚

記者詹宜庭／台北報導

公督盟召開記者會呼籲韓國瑜應在年前召集朝野協商，儘速審查預算。（圖／記者詹宜庭攝影）

距離農曆過年剩不到一週，今年度總額逾9兆的中央政府總預算案(含國營事業預算)，以及1.25兆的國防特別預算條例，仍卡在立法院一動也不動。公督盟與時代力量、台灣基進、台灣綠黨、社會民主黨，以及小民參政歐巴桑聯盟今（9日）共同召開記者會，呼籲立法院長韓國瑜應在年前召集朝野協商，進行朝野對話，並要求藍白兩黨回歸理性審查，別讓攸關2,300萬人民權益的國家預算，淪為政黨鬥爭的犧牲品。

公督盟表示，藍白兩黨立委擺爛不審預算，卻照領30萬年終獎金，根本是薪水小偷。更諷刺的是，依《預算法》規定，因為總預算案未審，所有政府乃至於立法院自己的「新興計畫」都將全數卡關。立委拿了人民的血汗錢開心放春節，卻讓全民建設原地踏步。

公督盟認為，本屆國會亂象不僅止於怠惰。藍白兩黨一方面突發奇想提出「點餐式預算」，僅願放行TPASS等少數新興計畫，將其餘民生計畫視為棄子；另一方面，將國防特別預算條例惡意阻擋高達10次，連付委審查的機會都沒有。最令人憤慨的是，藍白兩黨寧可讓總預算擺爛不審，也要在敏感時刻率團赴中參與「國共智庫論壇」。這種「對內棄審預算、對外忙向中共獻媚」的價值錯亂，必將被全民唾棄。

公督盟提到，在中國軍事威脅升高之際，攸關我國自主防衛，8年總額1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，至今已十度遭藍白兩黨聯手卡在程序委員會，無法進行實質討論，這種「自廢武功」的非理性杯葛，已造成迫在眉睫的國安危機，並讓國際社會嚴重質疑台灣自我防衛的決心。近期，美國參議院外交與軍事委員會罕見發布跨黨派的聯合聲明，表達對台灣預算卡關的「深切失望」，呼籲台灣朝野政黨迅速審查對台灣安全至關重要的投資，「與其追求和中國共產黨合影的機會」，更應專注於批准關鍵軍事改革的經費。

此外，公督盟說，國防部已證實，美方早已針對特別預算中的「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」及「M109A7自走砲」等3項關鍵軍售案，正式提供報價，效期僅至3月15日。換言之，若藍白兩黨持續惡意杯葛，導致預算無法在期限內通過並簽署，這三項我國急需的救命武器將被「全案取消」。公督盟痛批，在野黨這種「對內亂擋預算、對外忙向中共獻媚」的價值錯亂行徑，不只是怠惰，更是將台灣推向孤立無援的險境。

公督盟指出，今年度的中央政府總預算，已經「躺」在立法院長達164天，許多民生新興計畫恐被迫延後上路，藍白兩黨因為選民壓力，異想天開喊出僅願放行TPASS 交通補助等少數項目的「點餐式審查」公督盟強調，這種做法完全忽視國家預算具有高度的「一體性」與「連動性」，各部會預算環環相扣，牽一髮而動全身，「那些被在野黨惡意剔除的預算，哪一筆不是攸關民生與未來國家建設？」

面對如此失序的國會，公督盟呼籲，立法院長韓國瑜別再置身事外，作為國會龍頭不應只是訂便當，放任朝野對立導致國家空轉，「請韓院長展現高度，立即在農曆年前盡速召集朝野協商，促成行政、立法對話，並正告國、眾兩黨，別讓攸關人民權益的國家預算，淪為政黨報復下的犧牲品！」

